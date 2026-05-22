¿Dónde está Enrique Inzunza? Esto se sabe del paradero del senador señalado de narcotráfico en EU

Cantón reiteró que los siguientes pasos que debe tomar el senador Inzunza son una decisión personal. (Foto: Cuartoscuro)

El senador Enrique Inzunza, quien fue señalado por autoridades de Estados Unidos de tener nexos con el Cártel de Sinaloa, sigue sin acudir a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por lo que Óscar Cantón salió a explicar cuál es el paradero del sinaloense.

En entrevista con medios de comunicación, Cantón aseguró que Inzunza deberá acudir al Congreso como senador titular en el periodo extraordinario que se aprobó este jueves para poder discutir la reforma electoral que envió la presidenta Claudia Sheinbaum.

“En el extraordinario, sí, él tiene que venir como senador titular y si no, tendrá que solicitar licencia para que venga su suplente, en este caso así debe ser”, explicó el legislador también de Morena.

Agregó que la decisión de pedir licencia debe ser sólo del senador Enrique Inzunza. “Yo respeto a mi compañero a mi compañero, siempre ha sido buen senador, buen compañero”, dijo.

¿En dónde está el senador Enrique Inzunza?

Sobre dónde está el senador Enrique Inzunza, Óscar Cantón resaltó que no ha tenido comunicación con su compañero de bancada.

“Sé que está bien, sé que está en Sinaloa, en su pueblo natal, nada más”, recalcó y aunque descartó tener comunicación con Inzunza, señaló que se trata de declaraciones del mismo senador.

Reiteró que los siguientes pasos que debe tomar el senador Inzunza son una decisión personal.

“El debe decidir si viene o no viene. Yo no estoy para dar clases de ética ni de política”, indicó y recalcó que debe decidir si deja su voto a su sustituto o se presenta ante la Permanente.

¿Qué se sabe del supuerto acuerdo de Inzunza con EU?

El pasado domingo, el senador por Morena, Enrique Inzunza, negó estar en contacto con autoridades extranjeras y aseguró que en su momento probará que todos los señalamientos son infundados.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el senador por Sinaloa rechazó que vaya a contratar abogados, pues él mismo se representa y probará que está libre de culpa.

“Es falso lo que se publica por medios de la derecha sobre contacto alguno con autoridades extranjeras. Tampoco tengo ni contrataré abogados. No hay razón para ello. Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.

“Soy un hombre verídico y de instituciones. Siempre he servido a mi estado y mi país con rectitud, compromiso y honor. Rechazo firmemente las imputaciones que se me formulan; son mendaces y carecen de todo sustento. Y así quedará demostrado en su momento, aseguró Inzunza.

El senador resaltó que atenderá de manera personal cualquier cita que las autoridades mexicanas le formulen dentro del marco constitucional.

¿De qué es acusado el senador Enrique Inzunza?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios por presuntamente participar en un esquema para proteger al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de Los Chapitos, de acuerdo con un documento publicado el pasado 29 de abril.

Entre los otros acusados estaba el ahora senador por Morena, Enrique Inzunza. El legislador rechazó los cargos.

Se esperaba que Inzunza formara parte de la Comisión Permanente del Congreso mexicano.