Enrique Inzunza, señalado por narcotráfico, falta otra vez a Comisión Permanente; Murat lo suple

El senador Enrique Inzunza no ha acudido al Congreso, luego de que fuera acusado por EU por presuntos vínculos con el narco.

Por tercera ocasión, Enrique Inzunza, senador de Morena señalado por Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, faltó a la sesión de la Comisión Permanente.

En su lugar, entró el senador Alejandro Murat, quien fue aprobado como senador suplente para las sesiones durante el receso legislativo.

“Soy suplente para cualquier senador, y bueno para mí siempre va a ser un privilegio participar en la Permanente, y seguirá siendo mi labor”, dijo en entrevista con EL FINANCIERO.

Se le preguntó si el sinaloense Enrique Inzunza le solicitó suplirlo, pero no fue así “pues es una decisión interna del grupo (parlamentario) ver qué suplente se incorpora”.

Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, afirmó que es una decisión personal acudir o no.

“Él va a tomar su decisión, él es un senador de la República ejemplar, él es un hombre de leyes, él es un hombre que conoce el derecho, él va a tomar su decisión, es una decisión personal”, expresó a medios de comunicación.

“No, no, no hay por qué, no hay por qué (venir). Él, yo estoy seguro que en su momento, él explicará todo como lo ha hecho repetidamente, porque él es un hombre que da la cara así”, señaló.

Respecto de si Inzunza solicitará licencia en el cargo, el tabasqueño comentó que es una decisión personal.

“Es una decisión de él, es una decisión de él”. Y apuntó que no han tenido comunicación.

La semana pasada, Enrique Inzunza, quien presuntamente habría sido intermediario entre Los Chapitos y el gobierno de Rubén Rocha, cuando fue secretario de Gobierno, anunció que sí asistiría a la sesión.

El miércoles, dos horas antes de la cita, avisó vía X que siempre no llegaría para que la oposición no hiciera “un espectáculo indigno del recinto legislativo”.

El 29 de abril, última sesión del periodo ordinario, el sinaloense sólo acudió a pasar lista. Apenas se supo que estaba en la indagatoria de Estados Unidos ya no se presentó en el Pleno, ni siquiera para votar su integración a la Comisión Permanente.

Por la tarde, cuando se instaló la Comisión Permanente, tampoco se presentó.

¿De qué es acusado el senador Enrique Inzunza?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios por presuntamente participar en un esquema para proteger al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de Los Chapitos, de acuerdo con un documento publicado el pasado 29 de abril.

Entre los otros acusados estaba el ahora senador por Morena, Enrique Inzunza. El legislador rechazó los cargos.

Se esperaba que Inzunza formara parte de la Comisión Permanente del Congreso mexicano.