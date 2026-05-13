Investigación por asesinato de Héctor Melesio Cuén no tiene relación con caso Rocha Moya, aclara FGR

Héctor Melesio Cuén fue asesinado el 25 de julio de 2024 en Culiacán, en la misma finca donde, según la FGR, fue capturado ‘El Mayo’ Zambada.

La Fiscalía General de la República (FGR) descartó que la investigación por el asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda, esté vinculada con los señalamientos emitidos por una corte en Estados Unidos en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

En un comunicado, la FGR precisó que la indagatoria por el homicidio de Cuén “no se encuentra archivada ni suspendida, sino que ha continuado su integración”, misma que “no guarda ninguna relación” con la acusación presentada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos el mandatario sinaloense.

Héctor Melesio Cuén, quien era diputado electo del PAN, PRI y PRD, fue asesinado el 25 de julio de 2024 en Culiacán, en uno de los casos más controvertidos en la entidad debido a las inconsistencias entre la versión inicial de la Fiscalía estatal (que apuntaba a un intento de robo) y los hallazgos posteriores de la FGR, que atrajo la investigación.

¿Qué dijo la FGR sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén?

La Fiscalía General de la República sostiene que Héctor Melesio Cuén Ojeda fue asesinado en la misma finca donde horas después fue secuestrado Ismael ‘El Mayo’ Zambada por integrantes de Los Chapitos, en el fraccionamiento Huertos del Pedregal, en Culiacán.

La dependencia explicó que esta conclusión se basa en pruebas periciales, así como en rastros hemáticos y análisis de la escena del crimen, lo que permitió descartar la versión de un presunto asalto en una gasolinera difundida inicialmente por autoridades locales.

Asimismo, la Fiscalía señaló en octubre de 2024 que existían inconsistencias en el manejo del caso por parte de las autoridades estatales, por lo que incluso se abrió la posibilidad de investigar a funcionarios de la Fiscalía de Sinaloa por su actuación en las primeras diligencias.

La carta de ‘El Mayo’ que vincula a Rocha Moya con Los Chapitos

El caso tomó mayor relevancia tras la difusión de una carta escrita por Ismael ‘El Mayo’ Zambada y enviada a través de su abogado, en la que el fundador del Cártel de Sinaloa afirma que Cuén Ojeda fue asesinado “a la misma hora y en el mismo lugar” donde fue secuestrado.

En dicha misiva, Zambada menciona presuntas tensiones entre Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén Ojeda, con quienes se reuniría aquel 25 de julio a petición de Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’ Guzmán, y en la que también estaría presente su hermano, Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

De acuerdo con ‘El Mayo’, antes de ser traicionado por Los Chapitos y capturado para su entrega en Texas, pudo ver a Cuén Ojeda en el rancho de Huertos del Pedregal.

“Sé que la versión oficial que dan las autoridades del estado de Sinaloa es que Héctor Cuén tiroteado la noche del 25 de julio en una gasolinera por dos hombres en motocicleta que querían robar su camioneta. Eso no es lo que ocurrió”, afirmó Zambada en su carta.