Rubén Rocha ‘da la vuelta’ a declarar sobre investigación de FGR por asesinato de Héctor Cuén

Nadie está excluido de ser investigado o citado por la Fiscalía federal en torno al caso del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, señaló Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, durante su conferencia semanera de este lunes.

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció igual este lunes en torno a la investigación de la FGR por el asesinato de Héctor Cuén. En su conferencia matutina, la mandataria dijo que dejaba el caso en las manos de la Fiscalía General.

El gobernador Rubén Rocha recordó este lunes que él personalmente solicitó al anterior presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se atrajera a la esfera federal dicho tema para dilucidar cualquier duda al respecto.

“Se lo dirigí al Presidente, porque él era quien tenía la tutela presidencial, que pudiera intervenir ante la Fiscalía General de la República (FGR), para que ellos atrajeran el caso y no estuviera aquí, para que evitáramos sospechas, dudas, de que estuvieran cerca de nosotros, entonces, el día siguiente, ellos estuvieron el sábado, el día siguiente, dio el primer informe y fue recogida la instrucción y se atrajo el caso”, recordó el gobernador.

Rocha Moya destacó que al ser una investigación, la posible responsabilidad de los servidores públicos será determinada por la Fiscalía general, institución que está realizando su trabajo, por lo cual no puede pronunciarse al respecto.

“Yo no puedo emitir opiniones de valor en un proceso de investigación, no me corresponde, ni tengo la autoridad o la facultad para hacerlo, porque quien tiene que opinar ministerialmente es quién investiga”, precisó el mandatario estatal.

La Fiscalía general reveló el 20 de octubre que Héctor Melesio Cuén fue asesinado en el rancho donde secuestraron a Ismael ‘El Mayo’ Zambada el pasado 25 de julio. La autoridad determinó que así sucedieron los hechos luego de una serie de investigaciones, con las que desmintió las versiones de la Fiscalía de Sinaloa que indicaban que el funcionario había sido asesinado en una gasolinera.

¿Qué se sabe sobre el asesinato de Héctor Melesio Cuén?

Héctor Melesio Cuén era rival político del gobernador Rubén Rocha. Fue conocido por ser rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El asesinato de Cuén fue informado tras la detención de ‘El Mayo’ Zambada. Inicialmente, la Fiscalía de Sinaloa informó que el exrector sufrió un atentado a unos metros de la carretera internacional, en el norte de Culiacán e incluso la autoridad local mostró un video en el que se observaba el supuesto ataque en una gasolinera.

De acuerdo con una carta escrita por Ismael Zambada, él acordó asistir a una reunión con el gobernador Rubén Rocha y Héctor Melesio, alcalde de Culiacán; ‘El Mayo’ habría sido invitado por Joaquín Guzmán López (hijo del ‘Chapo’ Guzmán) a esta reunión para “resolver diferencias entre los líderes políticos” del estado.

La cita fue en un rancho Huertos del Pedregal, en Culiacán, donde ‘El Mayo’ Zambada afirma que Joaquín Guzmán le tendió una emboscada.

Asimismo, en la carta, Zambada hizo referencia al homicidio de Héctor Melesio Cuén y afirmó que fue asesinado “al mismo tiempo y en el mismo lugar donde a mí me secuestraron”.

Tras la carta, la Fiscalía de Sinaloa presentó el video donde se vería a Héctor Cuén siendo atacado en la gasolinera para contradecir al líder narco.

La noche de este domingo 20 de octubre, la FGR ha revelado que Héctor Cuén fue asesinado en el rancho donde fue detenido Ismael Zambada el pasado 25 de julio y descalificó las pruebas de video de la Fiscalía estatal.

La FGR calificó el video del homicidio registrado en una gasolinera como un “montaje”.

La autoridad federal apuntó que ya investiga a policías, ministerios públicos, peritos y personal diverso de la Fiscalía de Sinaloa por presuntamente participar en la muerte de Héctor Melesio.