¿Por qué la traición de Joaquín Guzmán puede condenar a ‘El Mayo’ Zambada a pena de muerte?

Durante la primera audiencia de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en Nueva York, la fiscalía de Estados Unidos anunció que analizará la posibilidad de que se aplique pena de muerte contra el narcotraficante mexicano.

El juez Brian Cogan aceptó que el tema se discuta durante el proceso. Para ello será determinante tomar en cuenta la forma en la que Ismael Zambada llegó a Estados Unidos, donde fue detenido.

A través de una carta ‘El Mayo’ Zambada contó que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, alias ‘El Güero’, para llevarlo contra su voluntad hacia EU. Esto sería clave para la sentencia condenatoria.

“Al no haber sido sujeto El Mayo de un proceso de extradición no existe ese candado que frenaría la pena de muerte, dado que en México esa pena no se aplica”, explicó el periodista Arturo Ángel en su cuenta de ‘X’ al salir de la audiencia del narcotraficante en Nueva York.

El juez de Nueva York aplaza al 15 de enero el caso de un demacrado 'Mayo' Zambada

El juez Brian Cogan preguntó a los fiscales si es posible solicitar pena de muerte como sanción para este caso.

En tanto, los fiscales respondieron que analizarán la opción y confirmaron que los delitos de Ismael Zambada son tan graves como los de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, pero en este caso hay dos agravantes.

Se trata del tráfico de fentanilo, la droga que causa miles de muertes en Estados Unidos, y el tiempo que Zambada pasó delinquiendo y prófugo de la justicia, el cual corresponde hasta 2024.

¿Qué pasó con Joaquín Guzmán López tras la detención de ‘El Mayo’ Zambada?

Joaquín Guzmán López, hijo de ‘El Chapo’, pudo haber salido de la cárcel en Estados Unidos debido a que no aparece registrado en la Agencia Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés). En tanto, su hermano Ovidio Guzmán, fue reingresado al Centro Correccional de Chicago, en Illinois.

Dichos movimientos podrían ser parte del avance en las negociaciones para un acuerdo de culpabilidad de los hermanos Guzmán López al colaborar directamente con la fiscalía estadounidense, de acuerdo con el periodista Ángel Hernández.

Joaquín Guzmán López también fue detenido el pasado 25 de julio tras haber entregado al exlíder del Cártel de Sinaloa cuando ambos iban a bordo de un avión que llegó a El Paso, Texas.

Mike Vigil, exagente de la DEA, cree que Guzmán López entregó a Ismael Zambada como parte de los acuerdos y beneficios negociados tanto para él como su hermano Ovidio, quien fue extraditado el 15 de septiembre de 2023.