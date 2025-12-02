Secuestro de ‘El Mayo’ no protegió a Los Chapitos; ‘El Güero’ Guzmán no recibió créditos de cooperación

Joaquín Guzmán López e Ismael 'El Mayo' Zambada fueron detenidos en Estados Unidos en julio de 2024. (Foto: Cuartoscuro)

Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, se declaró el lunes culpable en un tribunal federal de Estados Unidos de delitos relacionados con tráfico de drogas; durante el juicio, se dieron a conocer detalles sobre el presunto secuestro de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Guzmán López llegó a Estados Unidos en 2024, en un vuelo privado con Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador y líder histórico del Cártel de Sinaloa, en lo que se sospecha fue un engaño hacia Zambada, supuestamente parte de otro acuerdo con la fiscalía.

¿Cómo fue el secuestro de ‘El Mayo’ Zambada?

En el juicio, ‘El Güero’ Guzmán relató cómo fue la privación de Ismael ‘El Mayo’ Guzmán en julio del año pasado, cuando fue llevado a través de una aeronave a Estados Unidos y entregado a las autoridades de ese país.

El documento, en el que señala su culpabilidad por cargos de narcotráfico, Guzmán López cuenta que organizó una reunión en Sinaloa, en la que invitó a ‘El Mayo’ Zambada y a otros.

La reunión tenía el propósito de atraer a Zambada y abordar con el hijo de ‘El Chapo’ un desacuerdo entre Guzmán López y otras personas.

“El 25 de julio de 2024, Guzmán López estaba presente en el lugar de la reunión cuando llegó Zambada. Guzmán López pidió a Zambada que hablara con él en una habitación privada del edificio, en la cual, sin que Zambada lo supiera, Guzmán López había removido el vidrio de una ventana de piso a techo”, señala el acuerdo de culpabilidad.

Dentro de la habitación, el hijo de ‘El Chapo’ cerró la puerta, la aseguró y dio instrucciones para que varios hombres armados, que entraron por la ventana que había quitado, esposaran y cubrieran la cabeza a ‘El Mayo’ Zambada.

Los hombres de Guzmán López se llevaron a Ismael Zambada en una camioneta que ya los esperaba y lo trasladaron a una pista de aterrizaje, en donde fue llevado a una avioneta a Estados Unidos.

La avioneta llegó a Nuevo México, según indicó el hijo de ‘El Chapo’.

‘El Güero’ Guzmán no recibió créditos por entregar a ‘El Mayo’

El acuerdo de culpabilidad de Joaquín Guzmán López destaca que coordinó y llevó a cabo el secuestro de ‘El Mayo’ Zambada con la esperanza de recibir crédito, para él y su hermano Ovidio, de cooperación por parte del gobierno de Estado Unidos, que encabeza Donald Trump.

“Sin embargo, Guzmán López reconoce que el gobierno de Estados Unidos no solicitó, indujo, sancionó, aprobó ni toleró el secuestro. También reconoce que, como se discute más adelante, no recibirá crédito de cooperación por el secuestro, y tampoco lo recibirá su hermano”, asevera el documento que fue difundido por medios de comunicación.

El pasado julio, el hermano de Joaquín, Ovidio Guzmán López, también se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico ante este mismo tribunal, como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses cuyos términos no fueron divulgados.

Ambos hermanos están acusados de dirigir una facción del Cártel de Sinaloa, designado por el Gobierno estadounidense como una organización terrorista.

En agosto de este año, ‘El Mayo’ Zambada se declaró formalmente culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas que pesaban en su contra en un tribunal federal de Nueva York.

Guzmán López cooperará con el gobierno de Estados Unidos

El documento también señala que el hijo de ‘El Chapo’ aceptó cooperar plena y verazmente en cualquier asunto que soliciten las autoridades de justicia de Estados Unidos.

“Esta cooperación incluirá proporcionar información completa y veraz en cualquier investigación y preparación previa al juicio, así como testimonio completo y veraz en cualquier procedimiento penal, civil o administrativo”, indica.

Con información de EFE