Las imágenes de la traición: La camioneta, el rancho y avioneta del secuestro del ‘Mayo’ Zambada

La historia del Ismael Zambada García ha vuelto a su principio. Este 21 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) difundió imágenes que reconstruyen el posible secuestro y traición a ‘El Mayo’ Zambada.

Las fotografías muestran el rancho ubicado en Culiacán, Sinaloa — ahora en poder de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)— donde presuntamente se llevó a cabo la privación de la libertad del fundador del Cártel de Sinaloa.

La primer imagen del Ismael 'El Mayo' Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, tras su detención en El Paso, Texas. (Ríodoce)

De acuerdo con la información de la FGR, en el sitio también se cometieron otros delitos como lesiones, desaparición forzada y homicidios, haciendo referencia al asesinato del diputado, Héctor Melesio Cuén.

La información difundida este miércoles ‘tira’ la versión de las autoridades de Sinaloa, que aseguraban que Cuén fue atacado en una gasolinera y posteriormente había muerto en un hospital.

La Fiscalía detalló que en el sitio se cometieron delitos como el secuestro del Mayo Zambada y el presunto asesinato de Héctor Cuén. (Foto: Fiscalía General de la República)

El pasado 10 de agosto, El Mayo Zambada publicó una carta en la que explicaba que fue llevado contra su voluntad a Estados Unidos, donde actualmente se encuentra preso.

“Fui secuestrado y traído a EU por la fuerza y en contra de mi voluntad”, detalló.

El pasado 25 de julio, día de su sorpresivo arresto, Zambada se reuniría con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén a dirimir un conflicto entre ambos.

Propiedad que ya está protegida por la AIC. Lugar donde se llevaron a cabo probables delitos de privación ilegal de la libertad y homicidio, entre otros. (Foto: Fiscalía General de la República)

El encuentro estaba previsto a las 11:00 horas en Huertos del Pedregal, un lujoso salón de eventos a las afueras de Culiacán, bastión del Cártel de Sinaloa. Además de los políticos, acudirían Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos.

El domicilio se ubica en Culiacán. La FGR ha acusado a Joaquín Guzmán López de secuestro.

Antes de encontrarse con Joaquín Guzmán López, hijo del ‘Chapo’ Guzmán, Zambada saludó a Cuén, ‘amigo suyo desde hace mucho tiempo’.

Guzmán López pidió al capo de Sinaloa que lo siguiera: “Un grupo de hombres me asaltó, me tiró al suelo y me colocó una capucha de color oscuro en la cabeza”, relata El Mayo.

Vehículo que fue utilizado para la comisión del posible secuestro. (Foto: Fiscalía General de la República)

Según la versión del Mayo, los hombres lo subieron a la batea de una camioneta pick-up y fue llevado a una pista de aterrizaje a unos 20 minutos del sitio. Ahí abordó un avión privado en el que fue entregado en Estados Unidos por López Guzmán, a quien conocía desde niño.