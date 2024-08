¿FGR da la razón al ‘Mayo’ Zambada? Acusa irregularidades en video de asesinato de Héctor Cuén

Luego de que la Fiscalía de Sinaloa diera a conocer un video en el que se observa el presunto ataque que habría derivado en la muerte del diputado electo Héctor Melesio Cuén Ojeda, en una gasolinera en Culiacán, Sinaloa, la Fiscalía General de la República emitió un comunicado en el que informa de diversas inconsistencias.

La FGR informó que obtuvo una copia autenticada de la carpeta de investigación local de Sinaloa, información que fue analizada por peritos y analistas de la AIC-FGR, quienes determinaron los siguientes elementos:

El primer resultado fue que en la necropsia no se establecieron de forma correcta los signos cadavéricos inmediatos como temperatura, signos tanatológicos, livideces, ni la descripción correcta y evolución que tuvo el cuerpo.

Asimismo, el cadáver de Héctor Melesio presentaba un fuerte hematoma en la cabeza, mientras que el cuerpo recibió cuatro disparos en las piernas.

Es por eso que, señala la FGR, no concuerdan las cuatro heridas de bala en las extremidades inferiores con lo que se escucha en el video presentado por las autoridades de Sinaloa, puesto que en ese solo se escucha un disparo.

Otra inconsistencia que señala la FGR es que los tres empleados de la gasolinera no refieren haber escuchado disparos y que, además, no se identifica con precisión la fisionomía de los ocupantes de la camioneta.

Además, no hay mecánica de hechos del evento, no se procesó criminalísticamente el lugar de los hechos ni el vehículo; en tanto, en la batea de la camioneta había manchas de sangre humana pero no hay peritajes ni determinaciones al respecto.

La FGR indicó que tampoco se cumplieron, por parte de todas las autoridades involucradas, las medidas de preservación del cuerpo, permitiéndose una incineración, lo cual es contrario a los protocolos que se deben llevar a cabo cuando se trata de una investigación por homicidio.