Enrique Inzunza se queda como senador ante acusaciones de EU: ‘Refutaré las falsedades desde mi cargo’

Inzunza Cázarez afirmó que ha dedicado más de 25 años al servicio público en el ámbito judicial. (Foto: Cuartoscuro)

El senador de Morena, Enrique Inzunza aseguró este sábado 2 de mayo que seguirá en su cargo como legislador de la República desde donde refutará “absolutamente todas las falsedades” que se vierten en su contra; esto en el contexto en que Rubén Rocha dejó el cargo como gobernador de Sinaloa.

El pronunciamiento del senador morenista se da luego de que el gobierno de Estados Unidos lo acusó, junto con el gobernador Rubén Rocha Moya, de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa y de haber recibido sobornos del crimen organizado.

Inzunza rechaza acusaciones y se mantiene en el Senado

A través de un mensaje en redes sociales, Enrique Inzunza aseguró que permanecerá en su cargo pese a los señalamientos provenientes de Estados Unidos, los cuales calificó como “falsedades” y “calumnias”.

El legislador sostuvo que cuenta con la responsabilidad conferida por la ciudadanía de Sinaloa para representarla en el Senado, la cual, resaltó, ha asumido con “dignidad, integridad y compromiso indeclinable con la Constitución y la Ley”.

El integrante de Morena rechazó las acusaciones en su contra y ligó los cargos del Departamento de Justicia con su posición en contra de la participación de EU en operativos de seguridad en México, que, dijo, dio un día antes del comunicado de la dependencia estadounidense.

Inzunza Cázarez afirmó que ha dedicado más de 25 años al servicio público en el ámbito judicial, incluyendo su etapa como magistrado presidente del Poder Judicial de Sinaloa, trayectoria que, aseguró, respalda su actuar.

“Rechazo con toda firmeza las calumnias y el oprobio del que se pretende hacerme objeto, a través de imputaciones falsas y dolosas”, expresó.

El senador también sostuvo que refutará los señalamientos desde el ejercicio de su cargo: “Refutaré absolutamente todas las falsedades desde el recto ejercicio de mi cargo de senador de la República”.

Ofrece acudir ante autoridades mexicanas

El legislador indicó que, en caso de ser requerido, acudirá a cualquier citación de autoridades mexicanas en el marco de sus atribuciones constitucionales.

“De ser solicitado, acudiré puntualmente a cualquier llamamiento que me formulen las autoridades competentes de nuestro país”, señaló.

Enrique Inzunza es una de las personas señaladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Rubén Rocha pide licencia como gobernador de Sinaloa

Dos días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusó de vínculos con el Cártel de Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya pidió licencia al cargo.

“Tengo la conciencia tranquila. Lo digo clara y contundentemente: Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra”, afirmó en mensaje a medios.

La solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya ocurre horas después de que la Fiscalía General de la República (FGR) exigió pruebas a Estados Unidos sobre las acusaciones en contra del gobernador emanado de las filas de Morena.

De acuerdo con Rocha Moya, la licencia al cargo de gobernador de Sinaloa tiene el objetivo de no entorpecer las investigaciones de la FGR.

El Congreso de Sinaloa aprobó su licencia y tomó protesta la secretaria de Gobernación, Yeraldine Bonilla.