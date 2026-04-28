Operativo de agentes de EU en Chihuahua, ‘bajo la lupa’: FGR abre dos carpetas de investigación

La investigación de la FGR en Chihuahua se concentra en dos líneas. (Foto: Especial)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes 28 de abril que abrió dos carpetas de investigación por los hechos registrados en la Sierra del Pinal, en Chihuahua, donde se confirmó la presencia de agentes estadounidenses durante un operativo en la zona.

Los dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) fallecieron junto con otras dos personas tras el hallazgo de una instalación clandestina para producir drogas.

Según un comunicado de la FGR, una de las indagatorias se originó por información remitida por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua sobre una investigación local iniciada meses atrás relacionada con una instalación a cielo abierto para la confección de narcóticos sintéticos, localizada entre los municipios de Morelos y Guachochi.

La segunda carpeta fue abierta a partir de una noticia criminal derivada de una rueda de prensa ofrecida el 19 de abril por el fiscal estatal, así como por información compartida en la Mesa de Seguridad Estatal.

Según la autoridad federal, por las características del caso y ante la posibilidad de delitos en materia de seguridad nacional, la investigación sobre la presencia de extranjeros fue canalizada a la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la FECOR.

¿Qué investiga la FGR sobre el operativo con agentes de EU en Chihuahua?

La investigación de la FGR en Chihuahua se concentra en dos líneas: el hallazgo de la instalación clandestina para producción de drogas sintéticas y la presencia de dos ciudadanos estadounidenses presuntamente ligados a agencias de seguridad.

La fiscalía informó que busca determinar si se cometieron delitos de competencia federal y deslindar responsabilidades en torno a cualquier persona involucrada.

También señaló que hasta el lunes la fiscalía estatal remitió copia de la carpeta abierta en el fuero local, cuyas actuaciones están bajo análisis para su integración en las investigaciones federales.

Presencia de agentes extranjeros en México y posible caso de seguridad nacional

Uno de los elementos centrales del caso es que la FGR considera que podrían existir implicaciones en materia de seguridad nacional, razón por la que la indagatoria fue turnada a un área especializada.

La fiscalía indicó que los avances y resultados de las investigaciones se comunicarán de manera transparente y oportuna, con apego al debido proceso.