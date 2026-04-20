Gobierno de Chihuahua responde a Sheinbaum: ‘Agentes de EU no participaron en operativo’

La fiscalía de Chihuahua descartó que los agentes de la AEI que murieron en un accidente en el estado, no participaron en ningún operativo contra el narco.

Los agentes de la Embajada de Estados Unidos se encontraban en tareas de capacitación en territorio chihuahuense y no participaron en operativo contra laboratorios, afirmó el Fiscal César Jáuregui Moreno.

Así respondió los cuestionamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre que no informaron de la presencia de agentes extranjeros en México.

La madrugada del domingo 19 de abril, en los límites de Morelos y Guachochi, se accidentó un vehículo de un convoy de 5 unidades cayendo a un barranco perdieron la vida dos oficiales de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y dos agentes de la Embajada de Estados Unidos.

Hallan narcolaboratorio en Chihuahua con dron

Horas antes se había detectado con el uso de un dron dos laboratorios de metanfetaminas en el municipio de Morelos, procediendo a su aseguramiento personal de la AEI y del Ejército Mexicano.

Tras el lamentable accidente, la presidenta Sheinbaum cuestionó la presencia de los agentes estadounidenses y pidió información al Gobierno de Chihuahua.

Dijo desconocer la participación de agentes extranjeros en territorio mexicano en operativos antidrogas.

¿Por qué no informaron de la presencia de agentes de EU en Chihuahua?

En respuesta, el Fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, clarificó que no se dio información al Gobierno de México porque ambos agentes de EU no participaron en operativo alguno, ya que solamente estaban realizando tareas de capacitación.

Tras el lamentable accidente, la Mesa Estatal de Seguridad se realizó en Ciudad Juárez, convocada por la gobernadora María Eugenia Campos.

Ahí en la frontera, el fiscal Jáuregui Moreno señaló que los dos agentes instructores de la Embajada de los Estados Unidos, que murieron en un accidente junto con dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) no participaron en el operativo donde se aseguró un narcolaboratorio en la sierra del municipio de Morelos.

Reiteró que la presidenta Claudia Sheinbaum tenía razón al decir que no se les avisó sobre la participación de los agentes americanos en el operativo, ya que estos no tuvieron presencia en el narcolaboratorio.

Recordó que en este aseguramiento, que es de los más grandes que se haya localizado, participaron únicamente agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de Sedena.

Sobre los dos elementos estadounidenses, dijo que estaban realizando labores de capacitación como a ocho a nueve horas del lugar en donde se dio el operativo del narcolaboratorio.

Al momento, comentó, se están realizando los peritajes correspondientes para poder rendir un informe a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y demás dependencias involucradas.