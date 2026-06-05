Habrá buen clima para la selección de Japón: Monterrey prevé cielo nublado y temperaturas de hasta 31°

La selección de Japón entrenó este miércoles en la cancha de la Facultad de Medicina de la UANL, en Monterrey, bajo la dirección técnica de Hajime Moriyasu. (Foto: Cuartoscuro)

La Zona Metropolitana de Monterrey, en Nuevo León, inicia este sábado 6 de junio con un clima mayormente nublado.

Las temperaturas en la región variarán, con máximas que alcanzarán los 34.3°C en Apodaca y mínimas de 17.3°C en San Pedro Garza García. Se espera una jornada con viento ligero.

Laselección de Japón modificó su plan de trabajo enNuevo León a unos días del inicio del Mundial 2026 y dejó las instalaciones de Tigres UANL —subcampeón de Concachampions— para trasladar sus entrenamientos a El Barrial, complejo deportivo de Rayados de Monterrey.

¿Qué temperaturas se esperan hoy en Nuevo León?

En Monterrey, la capital, la temperatura actual es de 25.5°C, con una mínima de 18.3°C y una máxima de 31.0°C. El viento soplará a 6 km/h bajo un cielo nublado. La humedad es del 3%, condiciones adecuadas para actividades al aire libre.

Para San Pedro Garza García, la temperatura actual es de 24.2°C, con una mínima de 17.3°C y una máxima de 29.0°C. El viento será de 7 km/h. En Guadalupe, se registra 26.6°C, con valores de 18.3°C a 32.0°C y viento de 6 km/h.

¿Hay probabilidad de lluvia en la Zona Metropolitana?

La condición general en la Zona Metropolitana de Monterrey es de cielo nublado, lo que sugiere una baja probabilidad de lluvia directa en las principales ciudades este sábado. La humedad en San Pedro Garza García es del 23%, sin indicar lluvias significativas.

Los vientos se mantendrán ligeros a moderados en la región. En Apodaca se esperan vientos de hasta 11 km/h, siendo los más intensos de la zona. Monterrey y Guadalupe tendrán vientos de 6 km/h. Se recomienda precaución en áreas con estructuras ligeras.

¿Cómo estará el pronóstico extendido en Nuevo León?

El pronóstico para los próximos tres días en Nuevo León es el siguiente:

Sábado 6 de junio: Máxima de 27°C, Mínima de 18°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

Domingo 7 de junio: Máxima de 33°C, Mínima de 18°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

Lunes 8 de junio: Máxima de 33°C, Mínima de 19°C, Cielo nublado, viento de 8 km/h.

La tendencia para los próximos días indica un aumento gradual de las temperaturas máximas, alcanzando los 33°C para el domingo y lunes.

Las condiciones de cielo nublado se mantendrán, con vientos que se intensificarán ligeramente. Se recomienda a la población estar atenta a los cambios.

¿Qué se recomienda ante el clima en Nuevo León?

Ante las temperaturas que superarán los 30°C en varias zonas, es fundamental mantenerse hidratado. Se aconseja beber abundante agua, evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas, y usar protector solar.

Se sugiere usar ropa ligera, de colores claros y manga larga para protegerse del sol. Para quienes realicen actividades al aire libre, es recomendable llevar sombreros o gorras. Aunque no se esperan lluvias significativas, un paraguas ligero puede ser útil.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial de Nuevo León?

La información detallada sobre el clima es proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Para actualizaciones constantes, se aconseja consultar sus canales oficiales.

Sobre la calidad del aire, no se emitieron alertas específicas para la Zona Metropolitana de Monterrey en esta jornada.

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