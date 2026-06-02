Calor y lluvias para la CDMX y Edomex: Así está el pronóstico del clima el miércoles 3 de junio

El clima en el Valle de México este miércoles 3 de junio presenta temperaturas elevadas y cielo despejado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) espera condiciones estables con un leve aumento de nubes. Las máximas llegarán a 27°C.

¿Qué temperaturas habrá hoy en CDMX y Edomex?

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 13.3°C y la máxima de 25.7°C, con viento de 7 km/h. Ecatepec de Morelos tendrá un día más cálido y despejado, con mínima de 13.3°C y máxima de 27.0°C.

Naucalpan de Juárez registrará temperaturas entre 13.0°C y 25.3°C, con vientos similares a la capital. Toluca será la zona más fresca, con mínima de 7.0°C y máxima de 21.0°C, con viento suave de 3 km/h.

¿Habrá lluvias hoy en el Valle de México?

Aunque hoy predominará el cielo despejado a poco nuboso en la región, el SMN advierte sobre un temporal de lluvias intensas en el oriente y sureste. Para el centro, se espera un aumento en la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes durante la semana.

Estas lluvias pronosticadas para el centro podrían incluir descargas eléctricas, rachas de viento y granizo. Se recomienda estar atento a avisos de Protección Civil, ya que pueden ocasionar aumento en ríos, deslaves e inundaciones en algunas zonas.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Miércoles 3 de junio : Máxima de 27°C, Mínima de 13°C, Poco nuboso, viento de 10 km/h.

: Máxima de 27°C, Mínima de 13°C, Poco nuboso, viento de 10 km/h. Jueves 4 de junio : Máxima de 27°C, Mínima de 13°C, Medio nublado, viento de 7 km/h.

: Máxima de 27°C, Mínima de 13°C, Medio nublado, viento de 7 km/h. Viernes 5 de junio: Máxima de 23°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

La tendencia para los próximos días indica que las temperaturas máximas se mantendrán elevadas hasta el jueves, y bajará ligeramente el viernes. La nubosidad irá en aumento, lo que sugiere una mayor probabilidad de lluvia hacia el final de la semana.

¿Cómo protegerse del calor en el Valle de México?

Ante las temperaturas elevadas, es fundamental mantenerse hidratado bebiendo agua, incluso sin sed. Se aconseja evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, y usar protector solar de amplio espectro.

Para quienes realicen actividades al aire libre, se sugiere usar ropa ligera de colores claros y buscar la sombra. Es importante prestar atención a niños y adultos mayores, quienes son más sensibles a los cambios de temperatura y al calor.

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