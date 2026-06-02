Detienen a ‘El Gabito’, líder de ‘Los Chapitos’; es acusado del secuestro de mineros de La Concordia

'El Gabito' era operador de Los Chapitos en la zona de La Concordia, Sinaloa, donde fueron secuestrados 10 mineros.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre la detención de Gabriel ‘N’, alias ‘El Gabito’ o ‘El 80’, en Mazatlán, Sinaloa, que estaría presuntamente relacionado con el secuestro de 10 mineros en La Concordia.

‘El 80’ es identificado como presunto líder de Los Chapitos en la región sur de Sinaloa y según la ficha de detención fue la policía estatal la que realizó la aprehensión.

La misma ficha de detención describe a ‘El Gabito’ como un hombre de complexión robusta, tez clara, barba y bigotes escasos. Al momento de su aprehensión vestía camisa café y pantalón de mezclilla junto con tenis negros.

Como parte de la ubicación actual, el documento detalla: “Fiscalía General de la República. En traslado”. Los detalles de la detención indican que ocurrió en la colonia Real del Valle en calle Paseo del Atlántico, entre calle Real del Valle, a unos metros de Burros Percherones, en Mazatlán.

¿Qué sabemos de ‘El Gabito’, operador de Los Chapitos?

‘El Gabito’ fue detenido a las 20:15 horas del lunes 1 de junio y es identificado como operador de una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

Gabriel ‘N’ tenía presencia en el sur del estado, principalmente en municipios como Rosario, Mazatlán y Concordia.

De acuerdo con medios locales, estaría relacionado con el secuestro de 10 mineros en La Concordia en abril, debido a que era una de sus zonas de operación.

Los mismos medios indican que ‘El 80’ cobró relevancia ante la disputa que mantienen Los Chapitos con La Mayiza, al tener mayor influencia en la región serrana y costera de Sinaloa.

Decomisan una tonelada de metanfetamina al norte de México

Como parte de dichas labores de seguridad, autoridades decomisaron 916 kilogramos de presunta metanfetamina al interior de un tractocamión en el norte de Durango, en el operativo también se detuvo a Manuel ‘N’.

La Fiscalía, en un comunicado, explicó que las debidas diligencias se llevaron a cabo tras una denuncia anónima y que la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) fue la encargada de llevar a cabo las indagatorias para que después la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudiera a las inmediaciones de la carretera León Guzmán del municipio de Gómez Palacio.

“En el lugar, los efectivos de la AIC detuvieron a Manuel ‘N’, aseguraron la unidad donde viajaba, en la que además transportaba jícamas y entre 369 cajas y contenedores de plástico, se encontró la posible droga en un compartimento oculto debajo de una caja refrigerada acoplada al tractocamión”, precisó.

También la dependencia detalló que el vehículo involucrado procedía de Nayarit y tenía como destino Tijuana, en Baja California.

*Con información de EFE