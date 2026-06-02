Gustavo Petro dice tener pruebas de fraude electoral en Colombia: ‘El software fue modificado 2 veces’

El presidente colombiano, Gustavo Petro, insistió este martes 2 de junio en que tiene pruebas de un posible fraude en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia del pasado domingo, y denunció que el software utilizado en el conteo preliminar incorporó 885 mil 409 personas más que las registradas oficialmente en el censo electoral.

“Presento las bases comprobadas del posible fraude que puedo entregar a autoridad competente”, expresó el mandatario en un extenso mensaje publicado en X.

Petro aseguró que aunque la Registraduría Nacional, entidad que organiza los comicios, tiene un censo de 41.421.973 electores dentro y fuera de Colombia, y “cinco días antes de las elecciones” fue modificado para subirlo a 42.307.373.

“El software si fue modificado y dos veces. La primera modificación ocurrió a las 1.21.35 pm y la segunda a las 7.21.13 pm ”, agregó al señalar supuestas alteraciones que se hicieron dos veces en la tarde del pasado 26 de mayo.

El domingo, tras conocer el resultado de las elecciones en las que el ultraderechista Abelardo de la Espriella fue el más votado, con 10.3 millones de votos (43.74 por ciento) y el candidato de su partido, el izquierdista Iván Cepeda, quedó en segundo lugar con 9.6 millones de sufragios (40.90 por ciento), Petro dijo que no aceptaba esas cifras.

‘No acepto los resultados del preconteo’: Gustavo Petro

“Como presidente no acepto los resultados del preconteo”, dijo el mandatario Gustavo Petro esa noche y agregó que solo reconocería los resultados definitivos del escrutinio realizado por los jueces de la República, cuyos datos fueron divulgados este martes y confirmaron una coincidencia del 99.94 por ciento con el conteo preliminar difundido por la Registraduría.

Según la autoridad electoral, el escrutinio está prácticamente concluido, con el 99.98 por ciento de las mesas contabilizadas, y solo restan por revisar 33 de las más de 122 mil instaladas en todo el país.

Aunque inicialmente Cepeda respaldó esas dudas y aseguró que esperaría el escrutinio oficial antes de pronunciarse sobre los resultados, el lunes reconoció que las verificaciones realizadas por su campaña no habían encontrado evidencias de irregularidades de suficiente entidad como para cuestionar el proceso electoral.

Pese a la publicación del escrutinio, el mandatario insiste en sus denuncias y considera que existen elementos suficientes para hablar de un posible fraude electoral, aunque hasta ahora no ha presentado las pruebas ante ninguna autoridad.