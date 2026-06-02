Disminuye aprobación de Brugada a 56% en mayo, según Encuesta EF

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, obtuvo un nivel de aprobación a su trabajo de 56 por ciento en el mes de mayo.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, obtuvo un nivel de aprobación a su trabajo de 56 por ciento en el mes de mayo, cinco puntos menos que lo obtenido dos meses atrás, de acuerdo con la encuesta de El Financiero realizada en la capital del país.

El nivel de aprobación en mayo nuevamente marca el punto de apoyo más bajo registrado en lo que va de la gestión de Clara Brugada. Según el sondeo, la desaprobación subió a 43 por ciento, seis puntos más que en marzo pasado.

(Gráfico: El Financiero)

La encuesta revela que la evaluación al desempeño del gobierno de Brugada registró una caída en el rubro de economía.

Al respecto, obtuvo 49 por ciento de opiniones positivas en mayo, siendo la primera vez durante la actual administración que este indicador se ubica por debajo de 50 por ciento.

En contraste, en corrupción, rubro que ha tenido la mayor proporción de opiniones negativas, la encuesta registra una mejora, al bajar éstas de 80 a 64 por ciento, y al subir las opiniones favorables de 14 a 25 por ciento.

(Gráfico: El Financiero)

La percepción sobre el desempeño en materia de apoyos sociales permaneció estable, al variar de 69 a 70 por ciento entre marzo y mayo.

Sobre el transporte público, la percepción registró variaciones menores, pero el porcentaje más alto se revirtió, dejando a las opiniones negativas con un 44 por ciento y las positivas con un 41 por ciento. En marzo pasado eran 40 y 45 por ciento, respectivamente.

(Gráfico: El Financiero)

De igual manera, las percepciones sobre la seguridad pública en la ciudad también se revirtieron, al bajar las opiniones de que ésta ha mejorado en los últimos seis meses de 57 a 45 por ciento, mientras que las opiniones de que la seguridad ha empeorado subieron de 33 a 48 por ciento.

Calendario escolar

(Gráfico: El Financiero)

Cuando el secretario de Educación propuso el recorte al ciclo escolar, hace unas semanas, la gran mayoría de las y los capitalinos se opuso a esa medida. El 74 por ciento dijo estar en desacuerdo con el recorte al calendario escolar y 21 por ciento se dijo de acuerdo.

Ayer, la jefa de Gobierno anunció que las clases se suspenderán en la Ciudad de México el próximo 11 de junio, día de la inauguración del Mundial de Futbol 2026.