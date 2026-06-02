Pa’ trás el morado en la CDMX

Luego de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, defendió a capa y espada pintar de morado puentes y vialidades de la Ciudad de México por “reivindicar la lucha de las mujeres”, ayer por la mañana se vio a personal repintar la infraestructura de color amarillo, el cual, según especialistas, es el indicado para garantizar la seguridad vial. La decisión de repintar desató un intenso debate sobre el dispendio de recursos que causó el capricho de la mandataria capitalina.

Sigue la curva de aprendizaje

En la Corte votaron ayer la declaratoria de inconstitucionalidad 8/2025 de un artículo de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército. La votación quedó 4-4, por la ausencia del presidente Hugo Aguilar. Entonces, Lenia Batres, que asumió interinamente la presidencia, pidió reservar el caso para el desempate con el voto de Aguilar, y así se acordó. Tras casi una hora, en la que se votaron otros asuntos, Batres recordó –o le recordaron– que el voto de Aguilar no cambiaría nada, pues se requieren seis votos para una declaratoria general de inconstitucionalidad, por lo que ahí mismo el caso quedó resuelto. Cada día se aprende algo nuevo.

De nulidad electoral, poniendo como ejemplo a Colombia

Y quien no dejó pasar la oportunidad de criticar la nueva causal de nulidad utilizando el ejemplo de la elección presidencial en Colombia fue el expresidente del INE Lorenzo Córdova. “Qué bueno que los colombianos no tienen una causal de nulidad por injerencia extranjera, porque con las declaraciones de @Claudiashein alguien ya la habría invocado”, señaló en X, al referirse al llamado de la presidenta a echar ojo a las acusaciones de presunto fraude, hechas por Petro. El exconsejero consideró “ridículo” que hasta el candidato izquierdista, Iván Cepeda, “ya se desdijo de las acusaciones de fraude”.

Los incómodos en playeras

Poco ingenio y nula creatividad mostró ayer Arturo Ávila, vocero de los diputados de Morena, quien también llevó playeras a la oposición para responder la puntada que el PAN hizo en el periodo extraordinario al retar a los senadores a ponerse la playera de “#YoconRocha”. Las prendas del morenista portaban la fotografía de los incómodos del panismo y apenas se distinguían por la pésima calidad del estampado. Lo cierto es que en Morena nadie se ha puesto la playera para demostrar apoyo al gobernador con licencia de Sinaloa, acusado de narco.

Propone magistrado revés a Morena

El magistrado Reyes Rodríguez presentó un proyecto en el que plantea revocar la orden del INE de bajar un spot del PAN en el que acusa que Morena se alió con el crimen y protege a sus socios. Según el magistrado, el promocional denunciado no contiene una imputación directa de hechos o delitos falsos sino que las expresiones denunciadas “constituyen una crítica política severa, legítimamente protegida por el derecho a la libertad de expresión”. Apueste a que seguirá la costumbre y le recharán al magistrado Reyes su propuesta.

Desafueros y juicios políticos, congelados

No solo quedó en el limbo la demanda de juicio político contra Maru Campos, en el Palacio Legislativo hay más de mil 200 demandas que nadie atiende. El problema, se quejó el presidente de la Comisión Jurisdiccional, el morenista Hugo Eric Flores, es que ni siquiera hay Subcomisión de Examen Previo, encargada de procesar y dictaminar esos casos. ¿Y los desafueros?, se le cuestionó. “Solo tenemos pendiente el de Alito Moreno, pero la fiscalía de Campeche no ha mandado la información”, dijo. No, pues así no se puede.