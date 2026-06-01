Diputado libra antidoping

Aunque de ambos bandos pidieron la prueba antidoping al diputado de Morena Zenyazen Escobar, por ponerse en guardia y retar a golpes en el salón de sesiones al priista Carlos Mancilla, simplemente se dejó pasar el incidente. El PRI exigió su revisión médica y el veracruzano aceptó el reto, pero la presidenta de la Cámara, la panista Kenia López Rabadán, admitió que no hay sanciones y que “cada diputado es responsable de sus acciones y de sus palabras”. Tampoco hubo nada en contra del priista, que gritó en el pleno al retar al morenista.

Un presidente de la Corte y ministros en mitin político

Se alzaron muchas cejas al advertir la presencia del presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, en el mitin por los dos años del triunfo de la presidenta Sheinbaum. Y es que, al margen de las simpatías políticas del juzgador, debiera mantener el recato y las formas, para no sumarse a las filas de los partidarios del gobierno, pues con ello, cuestiona la independencia del Poder Judicial. Pero no fue el único. También se vio por allí a los ministros y ministras Estela Ríos, Lenia Batres, Irene Herrerías, Irving Espinosa y Arístides Guerrero. No acudieron Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Giovanni Figueroa.

¿Se esfuma el juicio político?

Pues resulta que todo el discurso, la amenaza y alharaca morenista del juicio político a Maru Campos se esfumó. La presidenta de la Cámara de Diputados, la panista Kenia López Rabadán, deslizó sonriente que “no existe ya, en términos formales, una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora; una vez que no se ha ratificado, no se tiene por presentada la solicitud”. ¿Será que le informaron bien a la presidenta? Porque en Morena sostienen que habrá juicio político.

Sigue el amago al Mundial

El día llegó y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación estallaría este lunes su huelga nacional e intentará instalar su plantón en el Zócalo de la Ciudad de México en ‘operación hormiga’. En la semana previa hubo intentos de las autoridades de persuadir al magisterio disidente de no afectar la movilidad en el Zócalo donde se celebrará el Fan Fest; incluso ayer la presidenta volvió a prometer la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de los Maestros y Maestras, una demanda añeja de la CNTE, pero los maestros prometen extender su protesta hasta la inauguración del Mundial.

Las esperadas pruebas

Las pruebas que la presidenta Claudia Sheinbaum ha exigido una y otra vez desde que el gobierno de Estados Unidos pidió la detención con fines de extradición del gobernador morenista con licencia Rubén Rocha Moya, por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, podrían conocerse hoy, cuando menos de manera parcial. Y es que este lunes, al mediodía, tiempo del este de Estados Unidos, comparecerá en EU el general en retiro del Ejército mexicano Gerardo Mérida Sánchez. La expectativa es grande; a ver qué datos –de los muchos que debe tener– revela el militar.

Denuncias a modo

Y al igual que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en el estado de Morelos se descubrió que funcionarios coludidos con el Cártel de Sinaloa utilizaron a las instituciones del Estado para favorecer a dicha organización. Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, detenido el sábado pasado, denunció ante las autoridades estatales y federales la presencia en su municipio del Cártel Jalisco Nueva Generación. Pedía que se detuviera a sus líderes, lo cual para nada está mal. Lo grave es que se le olvidó denunciar también la presencia del Cártel de Sinaloa, al que presuntamente servía.