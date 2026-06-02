Revisión del T-MEC: México ajusta su estrategia tras fin del ‘libre comercio’

México llegó a la revisión del T-MEC con la premisa de que el modelo de libre comercio que dominó durante décadas en América del Norte ya no existe y la prioridad ahora será asegurar que el país conserve una posición competitiva frente al resto del mundo, afirmó Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

En conferencia de prensa, el titular de Economía reconoció que la administración del presidente Donald Trump impulsa una visión económica distinta a la que dio origen al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y posteriormente al T-MEC.

“Fue un cambio tremendo, venimos de una idea en la que no importaba dónde se hicieran las cosas, (se buscaba) que se pudiera hacer lo más barato posible, lo que aumentó las ganancias de las empresas, pero no necesariamente le fue bien a los trabajadores y clases medias”, resaltó Ebrard.

Ahora, Estados Unidos está construyendo un nuevo sistema comercial en el que el acceso a su mercado dependerá cada vez más del lugar donde se fabriquen los bienes y de consideraciones relacionadas con el empleo y la seguridad económica.

“Es una idea totalmente diferente, yo diría opuesta..., el sistema anterior era ‘duty free’, en el que no se pagaba ningún arancel. Ese sistema ya no funciona..., lo que acabo de describir ya no es hoy la realidad en la que estamos viviendo”, afirmó el funcionario.

Ante este escenario, Ebrard señaló que el objetivo de México ya no es intentar regresar al modelo anterior, sino garantizar que las exportaciones mexicanas mantengan mejores condiciones de acceso al mercado estadounidense que las de competidores como China, Vietnam, Indonesia, Corea del Sur o Japón.

A pesar de este panorama, Ebrard afirmó que México y Canadá son los únicos países que tienen el beneficio de que el 85 por ciento de sus exportaciones no paguen aranceles.

“(Nosotros) no tenemos el poder para regresar al mundo anterior, si nosotros fuéramos la economía más grande del mundo, les diría que regresemos al sistema anterior, pero en este nuevo contexto, hay que buscar la mejor posición de México respecto a todos los demás países”, subrayó.

El secretario detalló que, durante la primera ronda formal de conversaciones, realizada la semana pasada, Estados Unidos presentó planteamientos relacionados con los sectores automotriz, acero y aluminio, así como propuestas vinculadas con reglas de origen, contenido regional y el concepto de ‘seguridad económica’, un tema que tendrá un papel cada vez más relevante en las negociaciones.

Sin embargo, se negó a corroborar o rechazar si el equipo negociador de Trump propuso que el 50 por ciento del contenido de vehículos fabricados en Norteamérica procediera de proveedores estadounidenses. “No me corresponde a mí darlo a conocer, hay un acuerdo de confidencialidad, pero no se habló de política, sólo de comercio”, dijo.

Asimismo, adelantó que México presentará oficialmente sus propuestas el próximo 16 de junio en Washington, mientras que una tercera ronda de negociaciones está programada para el 20 de julio en la Ciudad de México. No hay confirmación de alguna reunión para el 1 de julio.

“El mensaje es de certidumbre, no hay que confundir certidumbre con facilidad, con lo simple con lo resuelto, que luego confundimos, ¿Va a ser arduo?, sí, ¿Va a ser complejo?, sí, subrayado, ¿va a ser difícil?, sí, también, pero ¿qué ha sido fácil?, la negociación anterior también nos costó trabajo y esta nos va a costar más”, admitió Ebrard.

Agregó que actualmente están en una conversación formal para que Canadá también participe en las rondas de conversaciones, “nos gustaría mucho que Canadá se integre a las conversaciones lo más pronto que se pueda, así lo hemos hecho saber, pero todo depende de las pláticas entre ambos (EU y Canadá)”, afirmó.

Crece el IMPI

Durante la presentación de Vidal Llerenas Morales como nuevo director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), el secretario Ebrard, afirmó que el país debe dar el siguiente paso en su desarrollo económico, pasando de ser una potencia manufacturera exportadora a una economía capaz de generar más innovación, conocimiento y valor agregado.

Para lograrlo, el Gobierno Federal autorizó alrededor de 500 nuevas plazas para el IMPI, una de las ampliaciones de personal más importantes dentro de la administración pública federal. El objetivo será reducir los tiempos de atención para registros de patentes, marcas y diseños industriales, además de agilizar los procesos de protección de la propiedad intelectual.

“México construyó una plataforma manufacturera impresionante, pero necesitamos dar un paso adelante. La nueva economía está basada en datos, IA, robótica avanzada y desarrollo tecnológico”, señaló.