Inversión y migración a EU

Mañana 3 de junio, la firma de capital privado BAI Capital, encabezada en México por Juan Carlos Eguiarte, convocará en Polanco a un grupo de family offices y empresarios para presentar ALMA Miami, un desarrollo inmobiliario de vivienda estudiantil en Estados Unidos con un valor estimado de 170 millones de dólares. El encuentro busca posicionar una de las primeras ventanas de capital mexicano hacia activos dolarizados de demanda estructural. El proyecto contempla acceso al programa EB-5, que permite obtener la residencia permanente en Estados Unidos a través de inversiones.

El apetito de los empresarios mexicanos por migrar capitales hacia el mercado de Estados Unidos se disparó hasta 45 por ciento en lo que va del año. Este fenómeno es impulsado por el éxito operativo del nearshoring, que elevó la riqueza de este segmento en cerca de 38 por ciento durante el último ciclo económico.

Leyendas de México 86

Hoy, Grupo UPAX, que dirige Cecilia Fallabrino, inaugura junto con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, Pasión y Gloria del Futbol, una experiencia inmersiva que reúne 23 balones originales, más de 120 jerseys de distintas figuras de este deporte, 12 trofeos y diversos objetos históricos relacionados con jugadores, partidos y momentos que marcaron a distintas generaciones de aficionados.

A este evento también asisten leyendas del balompié mexicano como Enrique Borja y Johan Rodríguez. Además, por primera vez desde México 86 se reencontrarán Miguel España, Manuel Negrete, Félix Cruz, Carlos de los Cobos, Raúl Servín, Mario Trejo, Luis Flores y Alex Domínguez, protagonistas de una de las épocas más recordadas del futbol nacional.

Reelección en La Cruz Azul

Por unanimidad, los cooperativistas de La Cruz Azul reeligieron a Víctor Manuel Velázquez Rangel al frente del Consejo de Administración por cinco años, respaldado en los resultados de su primera gestión con la recuperación de la planta de Hidalgo, así como la incorporación de un nuevo molino en Oaxaca y la apertura de una planta en Campeche; proyectos que le permitirán alcanzar un crecimiento estimado de 17 por ciento en su producción al cierre del año.

Alianza ‘segura’

Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC), presidida por Sergio Liceaga, y Asociación de Promotores de Agentes de Seguros / ASPRO-GAMA México, liderada por Daniel Guzmán, firmaron una alianza estratégica para fortalecer la profesionalización y el desarrollo del sector asegurador y afianzador en el país. La colaboración busca elevar la cultura de previsión financiera y ampliar la penetración del seguro en México, mercado que registra uno de los niveles más bajos de la OCDE, representando apenas el 2.5 por ciento del PIB.

Actualmente operan en el país cerca de 90 mil agentes con cédula vigente, integrados en una red de mil 334 unidades económicas entre aseguradoras, afianzadoras y promotorías.

Ambas asociaciones priorizarán la capacitación de estos intermediarios financieros, cuya labor de asesoría permitió que en 2025 las aseguradoras pagaran más de 522 mil millones de pesos en siniestros, equivalente a unos mil 400 millones de pesos diarios para protección.

Priorizan inversiones

El gobierno federal busca destrabar inversiones estratégicas mediante un esquema de autorizaciones aceleradas para proyectos superiores a 2 mil millones de pesos vinculados al nearshoring.

El decreto recién publicado prioriza sectores como semiconductores, manufactura avanzada, automotriz, médica, aeroespacial, energía, tecnología y economía circular, prometiendo resolver permisos en un máximo de 30 días hábiles a través de una Ventanilla Digital Nacional de Inversiones.

La correcta capitalización de esta tendencia podría generar hasta 1.1 millones de empleos y añadir 3 por ciento al PIB en cinco años.

Al respecto, Eduardo Yrigoyen, socio de Pérez Correa González, señaló que la medida representa un avance en facilitación administrativa, aunque advirtió que su éxito dependerá de que la operación digital realmente simplifique los trámites y evite duplicidades regulatorias.