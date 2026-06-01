¿Cuánto cuesta construir una ‘fábrica de IA’? CEO de NVIDIA lo calcula

Jensen Huang, director general de NVIDIA, dijo que la era de la IA requerirá inversiones de hasta 100 mil millones de dólares.

Taipéi, Taiwán.- Construir una “fábrica de inteligencia artificial” ya no cuesta decenas de millones ni siquiera unos cuantos miles de millones de dólares. De acuerdo con Jensen Huang, director general de NVIDIA, la nueva generación de centros de datos diseñados para la era de la inteligencia artificial agente requerirá inversiones de hasta 100 mil millones de dólares por cada gigavatio de capacidad instalada.

Durante su presentación en Computex 2026, Huang afirmó que el mundo atraviesa la mayor expansión de infraestructura tecnológica de la historia, impulsada por la creciente demanda de capacidad de cómputo para alimentar modelos de inteligencia artificial y agentes autónomos.

“El mundo está compitiendo para construir fábricas de IA, la mayor expansión de infraestructura en la historia de la humanidad”, señaló el directivo ante miles de asistentes en Taipéi.

El fundador de NVIDIA explicó que estas instalaciones son mucho más complejas que un centro de datos tradicional, pues requieren integrar desde chips, servidores y redes hasta sistemas eléctricos, enfriamiento y conexión a la red energética.

Según Huang, el costo de estas instalaciones se ha disparado en pocos años. “Cada una de estas instalaciones a nivel de un gigavatio comenzó en 20 mil o 30 mil millones de dólares. Hoy están en 50 mil o 60 mil millones y pronto alcanzarán entre 80 mil y 100 mil millones de dólares por gigavatio”, afirmó.

El ejecutivo aseguró que el crecimiento de estas inversiones responde a que la inteligencia artificial dejó de ser una tecnología experimental para convertirse en una fuente directa de ingresos.

“La IA ahora es un generador de ganancias. La IA ahora es un generador de PIB”, sostuvo.

Bajo esta visión, NVIDIA considera que cada unidad de cómputo instalada dentro de una fábrica de IA representa capacidad para generar ingresos mediante la producción de tokens, la unidad básica utilizada por los modelos de lenguaje para procesar información y responder consultas.

“El cómputo es ingresos”, resumió Huang al explicar la lógica económica detrás de la carrera global por desplegar infraestructura de inteligencia artificial.

El directivo también anticipó que antes de que termine la década entrarán en operación alrededor de 100 gigavatios de fábricas de IA en todo el mundo, una cifra que implicará inversiones de varios billones de dólares a nivel global.

¿Qué es Vera Rubin de NVIDIA?

Para atender esa demanda, NVIDIA presentó Vera Rubin, su nueva plataforma de infraestructura para inteligencia artificial agente, diseñada específicamente para ejecutar sistemas capaces de razonar, planificar y utilizar herramientas de manera autónoma.

La compañía sostiene que ya se encuentra en producción masiva y que involucra a más de 150 socios de la cadena de suministro taiwanesa.

Huang destacó que el auge de estas fábricas está impulsando una fuerte expansión industrial en Taiwán, donde se concentra gran parte de la manufactura avanzada de semiconductores y equipos de cómputo utilizados por NVIDIA.