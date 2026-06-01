¿Para el fin de clases? Calendario de pagos de la beca Rita Cetina del 1 al 12 de junio por apellidos

La beca Rita Cetina beneficia a familias por hogar, con un apoyo extra si tiene a dos o más beneficiarios.

¡El último depósito del ciclo escolar 2025-2026! La Secretaría del Bienestar dio a conocer el calendario de pagos de la beca Rita Cetina para alumnos de secundaria.

Las familias que reciben la beca Rita Cetina tendrán el pago correspondiente al bimestre mayo-junio entre este lunes 1 y el 12 de junio.

El pago se distribuirá por orden alfabético, y el apoyo será de mil 900 pesos por familia, con 700 pesos adicionales en hogares con dos o más estudiantes de secundaria que reciben la beca.

Calendario de pagos de la beca Rita Cetina para junio 2026

El calendario de pagos de la beca Rita Cetina para el bimestre mayo-junio queda así:

Lunes 1 de junio: A y B.

Martes 2 de junio: C.

Miércoles 3 de junio: D, E y F.

Jueves 4 de junio: G.

Viernes 5 de junio: H, I, J y K.

Lunes 8 de junio: M.

Martes 9 de junio: N, Ñ, O, P y Q.

Miércoles 10 de junio: R.

Jueves 11 de junio: S.

Viernes 12 de junio: T, U, V, W, X, Y y Z.

Recuerda que no es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito, y puedes hacerlo cada que quieras, ya que permanece seguro en tu cuenta.

Beca Rita Cetina para secundaria: ¿Cuándo son los registros?

Se espera que la beca Rita Cetina vuelva a abrir sus registros en septiembre, como parte del inicio del ciclo escolar 2026-2027.

Una vez que se abra la convocatoria, se darán a conocer los requisitos para el registro que aplica para las escuelas públicas.

El pago de los programas sociales no es por estudiante, sino por hogar que recibe el beneficio económico, que de acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene el objetivo de apoyar económicamente a las familias y contribuir a la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes.