¿Chocolate Bienestar a Europa? Sheinbaum propone exportar cacao de pequeños productores

Chocolate para el Bienestar: el plan de Sheinbaum para exportar a Europa. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum propuso este sábado crear un esquema de precio justo para pequeños productores de cacao de Tabasco y vincularlos con el Acuerdo Global Modernizado firmado este viernes entre México y la Unión Europea, con el objetivo de exportar en mejores condiciones y obtener mayores ganancias.

Durante un acto público en Tabasco, la mandataria afirmó que los tratados comerciales no deben beneficiar únicamente a grandes empresas, sino también a productores agrícolas, ejidatarios y comunidades.

“Tenemos que garantizar que beneficien desde abajo, que beneficien al pueblo”, dijo Sheinbaum al explicar que el acuerdo con Europa puede abrir mejores condiciones para exportar productos agrícolas mexicanos.

La presidenta puso como ejemplo el cacao tabasqueño, producto que, según señaló, debe dejar de venderse solo como materia prima para integrarse a una cadena con valor agregado.

“El mejor cacao del mundo está en Tabasco”, afirmó antes de criticar que algunas marcas comercialicen productos como chocolate pese a contener apenas “1 por ciento de cacao”.

Sheinbaum pidió al gobernador de Tabasco, Javier May, así como a autoridades locales y productores, presentar en un plazo de dos semanas un proyecto para garantizar un precio justo al cacao del estado.

“¿Para qué? Para garantizarle el precio a los productores de cacao de Tabasco. A todos los pequeños productores”, expresó.

¿Cuál será el beneficio para los productores de cacao en Tabasco?

La mandataria explicó que el objetivo consiste en evitar apoyos basados únicamente en subsidios permanentes y permitir que los productores obtengan mayores ingresos mediante la transformación del cacao en chocolate.

“Eso significa Chocolate para el Bienestar”, señaló al plantear que el programa gubernamental vincule a productores con esquemas públicos de comercialización y con la posibilidad de exportar a Europa “a un precio justo”.

Sheinbaum enmarcó la propuesta dentro de su modelo de “economía desde abajo” o “economía social”, al sostener que la producción agrícola mexicana históricamente permanece en manos de pequeños productores, comuneros y ejidatarios.

“Claro que está bien que haya inversiones, que haya empresas, que se instalen en distintos lugares, que generen empleo”, afirmó, aunque insistió en que el apoyo público también debe llegar al campo.

El planteamiento surgió después de la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, instrumento que actualiza el marco vigente desde el año 2000 y busca ampliar el comercio, la inversión, la cooperación política, la sostenibilidad, los derechos laborales y el acceso de productos agroalimentarios a ambos mercados.