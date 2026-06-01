Natanael Cano libra vinculación a proceso: ¿Por qué investigaron al cantante de corridos tumbados?

Natanael Cano sumó un nuevo problema con la justicia, aunque el cantante de corridos tumbados obtuvo un resultado favorable ante la justicia luego de evitar la vinculación a proceso.

El intérprete de ‘Presidente’ fue exonerado por una investigación relacionada con un automóvil de lujo con reporte de robo en Estados Unidos.

La resolución fue emitida por una jueza en Sonora, quien concluyó que no existían elementos suficientes para acreditar una posible participación del artista en los hechos.

Con esta decisión, Cano queda libre de cargos dentro de este caso y tampoco debe cumplir medidas cautelares.

Natanael Cano fue investigado por un caso de robo de auto. (Foto: Cuartoscuro)

¿Por qué investigaron a Natanael Cano?

La investigación surgió a partir del reporte de robo de un Chevrolet Corvette modelo 2015 en Phoenix, Arizona.

De acuerdo con Univisión, el vehículo fue trasladado posteriormente a México y las autoridades detectaron que las placas relacionadas con esa unidad estaban vinculadas a otro automóvil perteneciente a Natanael Cano. Esa coincidencia fue suficiente para que el cantante fuera incluido dentro de las indagatorias.

Sin embargo, durante la audiencia correspondiente no se presentaron pruebas que demostraran que el intérprete hubiera tenido posesión del Corvette ni participación alguna en el presunto delito.

Las investigaciones tampoco lograron acreditar una relación directa entre Cano y el vehículo reportado como robado, motivo por el que la jueza decidió emitir un auto de no vinculación a proceso. Por la falta de pruebas, una jueza en Sonora tomó la decisión de exonerarlo:

“No hay datos de prueba que permitan tener por acreditado de la poseción de este vehículo por el imputado, se dicta auto de no vinculación de no proceso”, se escucha a la autoridad judicial en un video compartido en el programa Venga la Alegría.

Hasta el momento, el cantante Natanael Cano no ha emitido declaraciones públicas sobre la resolución.

Natanael Cano es uno de los máximos exponentes del corrido tumbado. (Foto: Cuartoscuro) (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Los problemas legales de Natanael Cano

Aunque el caso del Corvette quedó descartado, no es la primera ocasión en que Natanael Cano enfrenta problemas con la ley.

Uno de los episodios más mediáticos ocurrió en marzo de 2024, cuando fue captado mientras conducía a exceso de velocidad en Hermosillo, Sonora. De acuerdo con la Fiscalía estatal, durante una revisión de tránsito presuntamente entregó dinero a policías municipales para evitar sanciones, situación que quedó registrada en videos difundidos en redes sociales.

Meses después, un juez determinó vincularlo a proceso por el presunto delito de cohecho. Aunque no fue enviado a prisión, el cantante quedó sujeto a diversas medidas cautelares, entre ellas la obligación de firmar periódicamente ante un juzgado y solicitar autorización judicial para salir del país.

La defensa del artista promovió posteriormente diversos recursos legales, incluidos amparos para evitar una posible detención derivada de ese procedimiento. En enero de 2026 obtuvo una suspensión judicial que frenó temporalmente una orden de aprehensión relacionada con el caso que enfrenta en Sonora.

A lo largo de los últimos años, Natanael Cano también ha protagonizado diversas controversias públicas relacionadas con sus presentaciones, como cuando alabó a ‘El Mencho’ en un concierto. Otro tema de polémica es el contenido de algunos de sus corridos, aunque ninguna de esas situaciones derivó en procesos penales similares a los que enfrenta actualmente.