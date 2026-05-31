Con menos de 10 personas: Así fue la discreta boda de Dua Lipa y Callum Turner

Dua Lipa se casó por el civil (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, IA Gemini).

Dua Lipa y Callum Turner ya son ‘marido y mujer’. La cantante y el actor contrajeron matrimonio este domingo en una ceremonia civil celebrada en el histórico Old Marylebone Town Hall de Londres, Inglaterra, acompañados únicamente por un reducido grupo de familiares y amigos cercanos.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, el enlace se realizó de manera privada antes de una celebración mucho más amplia prevista en Italia.

La boda reunió a menos de una decena de invitados y se desarrolló lejos de los grandes reflectores. Tras intercambiar votos en el registro civil londinense, la pareja abandonó el recinto entre felicitaciones y una lluvia de confeti, marcando oficialmente el inicio de su vida matrimonial mientras continúan los preparativos para una segunda celebración programada en Sicilia.

¿Cómo fue la boda civil de Dua Lipa y Callum Turner en Londres?

La ceremonia tuvo lugar en el Old Marylebone Town Hall, uno de los registros civiles más conocidos de la capital británica. De acuerdo con la información difundida por The Sun, el acto contó únicamente con la presencia de familiares y amigos cercanos.

Al salir del edificio, los recién casados fueron recibidos por un pequeño grupo de invitados que los esperaba en las escaleras del recinto. Según el medio británico, alrededor de ocho personas participaron en la celebración y lanzaron confeti mientras la pareja abandonaba el lugar.

Testigos citados por The Sun describieron el evento como una boda ‘discreta’ y ‘rápida’. Una persona que se encontraba en la zona aseguró que pensó que se trataba de “otra boda más”, mientras que otro asistente a una ceremonia distinta afirmó que no se percató inicialmente de quiénes eran los protagonistas debido al reducido número de asistentes.

Tras concluir el trámite civil, Dua Lipa y Callum Turner dejaron el registro a bordo de un clásico taxi negro londinense, acompañados por un pequeño equipo de seguridad y algunos familiares.

La intérprete de canciones como New Rules acudió a la ceremonia vestida completamente de blanco. Las imágenes difundidas por medios británicos muestran a la artista con sombrero, guantes y un conjunto nupcial blanco, acompañado por un ramo de flores en tonos amarillos y blancos. De acuerdo con Page Six, se trató de un diseño de alta costura personalizado de Schiaparelli.

Dua Lipa tiene 66 millones de oyentes en Spotify.EFE/EPA/JUSTIN LANE (JUSTIN LANE/EFE)

Callum Turner lució un traje azul marino con camisa y corbata a juego para el acto celebrado en Westminster, de acuerdo con la misma fuente, su atuendo fue de la casa de moda Ferragamo.

La historia de amor que terminó en matrimonio

La relación entre Dua Lipa y Callum Turner se hizo pública en 2024. Según Page Six, ambos fueron vistos juntos durante una fiesta posterior al estreno de la serie Masters of Air, protagonizada por el actor.

En diciembre de 2024, Turner le propuso matrimonio a la cantante tras aproximadamente un año de noviazgo. La noticia fue confirmada posteriormente por la propia artista durante una entrevista con la edición británica de Vogue.

En aquella conversación, Dua Lipa explicó que ambos estaban disfrutando de esa etapa mientras continuaban con sus respectivos compromisos profesionales.

“Quiero terminar mi gira. Callum está rodando, así que simplemente estamos disfrutando de este momento”, declaró la cantante.

La artista también habló sobre cómo cambió su percepción respecto al matrimonio tras conocer al actor.

“Nunca he sido alguien que pensara realmente en una boda, o que soñara con qué tipo de novia sería. De repente me encuentro diciendo: ‘¡Oh!, ¿qué me pondré?’. Esta decisión de envejecer juntos, de ver una vida y ser mejores amigos para siempre... es un sentimiento realmente especial”.

Durante la misma entrevista reveló detalles sobre su anillo de compromiso, diseñado por Turner con ayuda de Rina, hermana de la cantante.

“Es muy emocionante. Estoy obsesionada con él. Es tan yo... Es bonito saber que la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida te conoce muy bien”.

Dua Lipa se casó. EFE/ Octavio Guzmán (Octavio Guzmán/EFE)

¿Cómo será la boda de Dua Lipa y Callum Turner en Italia?

Aunque la pareja ya formalizó legalmente su unión en Londres, los festejos continuarán en Sicilia durante el fin de semana del 5 al 7 de junio.

De acuerdo con información difundida por medios italianos y retomada por EFE, la organización del evento ha establecido su centro de operaciones en el hotel Villa Igiea de Palermo, donde se reservaron dos plantas completas para invitados y personal técnico.

Los preparativos también incluyen actividades en distintos puntos de Palermo y Bagheria. Entre los espacios señalados para las celebraciones figuran la Galería de Arte Moderno de Palermo, el histórico Palacio Gangi y Villa Valguarnera, donde se prevé la ceremonia civil programada en Italia.

La prensa italiana indicó además que la diseñadora Donatella Versace, a través de Atelier Versace, trabaja en el vestido de novia que utilizará la cantante durante los festejos.

Según los reportes, la lista de invitados contempla la presencia de figuras de la industria musical como Mark Ronson, Olivia Dean y Charli XCX. También se ha mencionado la posible asistencia del músico Elton John, quien mantiene una relación cercana con la pareja.

La organización del evento está a cargo de Alessandra Grillo, reconocida por coordinar algunas de las bodas más mediáticas celebradas en Italia durante los últimos años.