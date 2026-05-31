Esto sabemos de la muerte de la influencer Paola Márquez a los 30 años: ‘Se adelantó mi tesoro’

Paola Márquez fue encontrada sin vida el 30 de mayo en la capital de San Luis Potosí; la Fiscalía estatal mantiene abiertas las investigaciones. (Fotos: IA Gemini / Captura de pantalla).

La influencer potosina Paola Márquez, de 30 años, fue encontrada sin vida la mañana del sábado 30 de mayo en el inmueble donde residía en la capital de San Luis Potosí, según medios locales.

El fallecimiento de la influencer fue confirmado por su padre, Hércules Márquez Balderas, en una publicación de Facebook: “Se adelantó mi tesoro, mi hermosa hija Paola Márquez. Hoy se fue un pedazo de mi vida. Diosito te tenga y te guarde en un lugar hermoso hija mía, un día volveremos a estar nuevamente juntos. Descansa en paz, mi princesa”.

La creadora de contenido Paola Márquez era originaria de Huehuetlán y acumulaba una amplia comunidad de seguidores en distintas plataformas digitales. (Foto: Facebok Gobierno Municipal de Huehuetlán 2024-2027). (Gabriel Castro Hernández )

El Ayuntamiento de Huehuetlán (San Luis Potosí) difundió una esquela donde expresó su pésame por la muerte de Paola Márquez: “Enviamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz”

Hércules Márquez también informó que los servicios funerarios están previstos para este domingo en Huichihuayan: “Será velada en casa de su abuelo Gregorio Rubio Landaverde y será sepultada el lunes a las 11 de la mañana en el panteón de Huichihuayan”.

¿Qué le pasó a Paola Márquez? Esto sabemos

De acuerdo con medios locales, un familiar acudió al domicilio de la creadora de contenido y la encontró inconsciente. Tras pedir apoyo, servicios de emergencia se trasladaron al lugar y confirmaron que la joven ya no tenía signos vitales.

El Sol de San Luis informó que personal de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio a realizar las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del caso; una de las líneas de investigación es probable suicidio; sin embargo, hasta ahora, no se han informado oficialmente las causas de la muerte.

La última publicación de la creadora de contenido en Instagram fue realizada el 28 de mayo. En ella compartió un video acompañado de la frase: “¿Por qué estarías en un lugar donde tienes más que perder que ganar?”.

¿Quién era Paola Márquez?

Paola Márquez era una creadora de contenido originaria de Huehuetlán, San Luis Potosí, que logró construir una amplia audiencia en plataformas digitales.

La influencer tenía presencia en Instagram, Facebook y TikTok, donde compartía contenido relacionado con experiencias personales, trends virales, reflexiones, videos de humor, estilo de vida, viajes, conciertos y momentos de su vida cotidiana.

El fallecimiento de Paola Márquez fue confirmado por su padre mediante una publicación compartida en Facebook.(Foto: Captura de pantalla)

Paola cumulaba 171 mil seguidores en Instagram y alrededor de 165 mil en Facebook. En Tik Tok tenía un público de 1.7 millones de seguidores.

En los meses previos a su muerte, la creadora de contenido compartió publicaciones personales en las que abordó temas relacionados con autoestima, relaciones personales y estado de ánimo.

Paola Márquez permaneció activa en redes sociales hasta días antes de su fallecimiento y habría realizado una transmisión en vivo durante las horas previas a que se conociera la noticia de su muerte.