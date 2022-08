Fallece Violeta Marujoz, youtuber potosina conocida como ‘la mamá de Britany’

La youtuber potosina Violeta Marujoz falleció la mañana de este viernes a la edad de 26 años, de causas aún desconocidas. La noticia impactó a sus seguidoras y seguidores, quienes a través de las redes sociales expresaron su asombro y tristeza, en múltiples mensajes.

La joven saltó a la fama en 2015 luego de subir videos de comedia con su personaje “La mamá de Britany”.

Su última publicación abierta al público en Facebook fue el pasado 17 de mayo en donde escribió: “Me voy ir a Cancún a vivir e iniciar de nuevo”. El resto de sus redes se mantenían inactivas desde el pasado mes de abril.

Su cuenta tiene más 1.4 millones de seguidores en TikTok, 700 mil suscriptores en su canal de Youtube, y 368 mil seguidores en Instagram.

Su contenido principalmente era de la comunidad LGBT+, blogs de su vida y comedias acerca de su personaje.

La potosina publicó algunos videos en donde detallaba lo complicado que resultaba para ella vivir como una mujer trans. En uno de sus videos de junio de 2021 habló sobre el amor, los estereotipos de género y sobre algunos problemas en la comunidad LGBT+. También aconsejó a las personas atreverse a ser como son y a ser felices.

“Mi bebita hermosa… Violeta Marujoz hace apenas unas semanas te mande mensaje diciéndote que en septiembre iría a san luis potosí a visitarte, no viste mi mensaje, y la semana pasada… me enteré de que no estabas muy bien de salud… anoche me avisan que ya no pudiste más…. ahora que voy a ir a san luis prometo llevarte uno de mis discos con esas 3 de mis canciones que eran tus favoritas y siempre bailabas”, escribió la usuaria Lilith Rose en Instagram.

Muchas personas han escrito mensajes de amor para Violeta en fotografías pasadas de la youtuber.