Guanajuato vive jornada violenta: matan a padre e hijo en Valle de Santiago y atacan a familia en Celaya

Guanajuato registró una ola de agresiones con armas de fuego en distintos puntos del estado. Al menos cuatro personas fueron asesinadas. (Imagen ilustrativa)

Este domingo 31 de mayo, un padre de familia y su hijo fueron asesinados a balazos mientras atendían su puesto de venta de carnitas en el municipio de Valle de Santiago.

El doble homicidio se registró minutos después de las 08:00 horas de la mañana en la esquina de las calles 20 de Marzo y Francisco Villa de la colonia La Loma.

A esa hora, y como ocurría de manera regular todos los domingos, el padre de familia y su hijo se encontraban atendiendo su puesto, cuando de pronto arribaron al lugar dos hombres que portaban armas de fuego.

Los reportes indican que sin mediar palabra, los sujetos dispararon sus armas en repetidas ocasiones en contra de las dos víctimas, para después escapar del lugar.

Vecinos reportaron lo ocurrido a los cuerpos de emergencias. Al lugar llegaron Bomberos, así como elementos de Seguridad Pública y soldados del Ejército Mexicano.

Los paramédicos revisaron a los dos afectados, pero sólo confirmaron que ambos ya habían fallecido debido a la gravedad de las lesiones producidas por los impactos de las balas.

El lugar de los hechos fue asegurado por las autoridades para permitir que los peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado pudieran recabar los indicios e iniciar con las investigaciones correspondientes.

Vecinos de la colonia La Loma, dijeron que padre e hijo eran personas ampliamente reconocidas en la zona, pues tenían muchos años dedicados al trabajo de la venta de carnitas.

Comentaron que el puesto de carnitas se instalaba tradicionalmente en la esquina de las calles 20 de Marzo y Francisco Villa, donde la mañana de este domingo el padre de familia y su hijo fueron acribillados.

El doble homicidio causó indignación entre los ciudadanos de Valle de Santiago, una ciudad de 72 mil habitantes ubicada en el suroeste del estado de Guanajuato que tampoco ha escapado a la ola de violencia que golpea a la entidad.

Por el momento, la Fiscalía de Guanajuato no ha revelado la identidad del padre y de su hijo asesinados.

Atacan a familia a balazos

En Celaya, un padre de familia fue asesinado a balazos cuando viajaba en su vehículo junto con su esposa y sus dos niños.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hecho se registró alrededor de las 22:00 horas del sábado 30 de mayo, mientras la víctima y su familia circulaban en su vehículo sobre la avenida San Nicolás de Parra, casi esquina con Lago de San Vicente, en la colonia Lagos.

Se reportó que los hombres armados que viajaban en una motocicleta dieron alcance al vehículo donde viajaba la familia y sin más dispararon contra los tripulantes del automóvil tipo sedan color gris.

Guanajuato ha registrado una jornada de violencia con el homicidio doble de un padre y su hijo, y el ataque a balazos a una familia (Cuartoscuro: Adolfo Vladimir)

En el sitio murió el hombre que conducía el automóvil; mientras que la mujer que viajaba en el asiento del copiloto resultó lesionada. Los menores salieron ilesos, ya que viajaban en el asiento trasero del vehículo.

La mujer fue trasladada por paramédicos de Protección Civil al hospital para recibir atención médica de urgencia.

La Fiscalía de Guanajuato informó que ya inició una investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la familia agredida a balazos.

Lo matan en barbería

En la ciudad de León, un hombre fue asesinado al interior de una barbería a la que recién había ingresado para ser atendido.

El crimen se registró alrededor de las 20:00 horas del sábado 30 de mayo, en el local hubicado en la calle San Mauro, en la colonia San Juan de Abajo.

Según varios testigos, al establecimiento llegaron dos hombres que viajaban en una motocicleta, y sin descender de la unidad, comenzaron a disparar en contra del hombre que acababa de entrar a la barbería.

Tras la agresión, los sicarios escaparon en la motocicleta.

El propietario de la barbería reportó lo ocurrido a las autoridades. Paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar, pero al revisar al afectado constataron que ya no contaba con signos vitales.

La Fiscalía del Estado informó que la víctima fatal fue identificada como José Carlos “N”.

La institución explicó que el agente del Ministerio Público, en coordinación con agentes de Investigación Criminal y peritos de campo, encabeza las investigaciones para el esclarecimiento de este homicidio.