Conmoción en Oaxaca por el asesinato a balazos del sobrino del secretario de Gobierno

Imagen ilustrativa. El hijo del subsecretario de Desarrollo Político de Oaxaca fue asesinado durante un ataque armado (Foto: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO)

David López Valdivieso, hijo del subsecretario de Desarrollo Político de Oaxaca, Angelino López Cortés, fue asesinado tras un ataque armado ocurrido el sábado en el municipio de Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven, de 20 años, fue víctima de una agresión con armas de fuego en la colonia Gustavo Pineda de la Cruz.

En el lugar murieron dos hombres identificados como Héctor J. S. M. y Erick C. M., mientras que López Valdivieso fue trasladado aún con vida al Hospital General Macedonio Benítez Fuentes, donde falleció horas más tarde debido a la gravedad de las heridas.

Joven asesinado en Juchitán era familiar de funcionarios de Gobierno

El hecho ha generado una fuerte conmoción en el ámbito político estatal, ya que la víctima también era sobrino de Jesús Romero López, actual titular de la Secretaría de Gobierno. La cercanía familiar con integrantes del gabinete ha colocado el caso en el centro de la atención pública y gubernamental.

Ante estos hechos, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició las diligencias correspondientes para esclarecer el crimen.

La institución informó que ya se encuentran en curso diversas líneas de investigación, además del aseguramiento de indicios en la zona del ataque, con el objetivo de identificar a los responsables y determinar el móvil.

Gobierno de Oaxaca condena asesinato de hijo de funcionario

En un posicionamiento oficial, el Gobierno del Estado condenó enérgicamente el ataque armado y lamentó la muerte de las tres personas.

Señaló que lo ocurrido obliga a redoblar esfuerzos en materia de seguridad y actuar con firmeza para evitar que hechos de esta naturaleza queden impunes.

Asimismo, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, asegurando que contarán con el respaldo institucional. Reiteró que se mantendrá la coordinación entre instancias de seguridad y procuración de justicia para garantizar el esclarecimiento del caso.

Este hecho se suma a la racha de violencia que se ha registrado en la región del Istmo de Tehuantepec, particularmente en Juchitán, donde en los últimos meses se han reportado diversos episodios de ataques armados. Hasta el momento, no se han informado detenciones relacionadas directamente con este caso.