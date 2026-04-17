Asesinan a agente de la Fiscalía del Edomex que se encontraba en funciones en el rancho ‘El Mirador’

Imagen ilustrativa. Un agente de la Fiscalía del Edomex que se encontraba en funciones en el rancho ‘El Mirador’

Un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México fue asesinado durante el cumplimiento de una diligencia en la localidad de Tepetzingo, Edomex.

De acuerdo con reportes iniciales, el funcionario, identificado como Armando García Jiménez, acudió la tarde del jueves 16 de abril al rancho “El Mirador” para realizar la entrega de una notificación. En ese punto se registró una agresión con arma de fuego en su contra.

El cuerpo fue localizado dentro de una camioneta Nissan X-Trail blanca, con placas de circulación del Estado de México, estacionada en las inmediaciones del predio.

Elementos de la Fiscalía Regional con sede en Ixtapan de la Sal se trasladaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes, asegurar el área e iniciar la carpeta de investigación por el delito de homicidio.

Informes preliminares refieren la detención de al menos una persona presuntamente vinculada con los hechos, cuya situación jurídica será definida por la autoridad ministerial.

La Fiscalía estatal informó sobre el caso a través de sus canales oficiales y señaló que el agente se encontraba en funciones al momento de la agresión. Asimismo, indicó que se dará seguimiento a las investigaciones para el esclarecimiento del homicidio.

‘Levantan’ a servidor del Edomex

Rogelio Poblete Zamora, director del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) de Malinalco, en el Estado de México, fue privado de la libertad por un comando armado este miércoles, según confirmaron autoridades de la Secretaría de Seguridad mexiquense.

De acuerdo con primeras versiones, el funcionario fue interceptado por sujetos desconocidos alrededor de las 9:30 horas de este día, cuando circulaba a bordo de una camioneta color guinda. Desde entonces, familiares y autoridades municipales perdieron contacto con él.