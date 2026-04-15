Comando armado secuestra al director de agua potable en Malinalco, Edomex; activan operativo de búsqueda

La Guardia Nacional y policías estatales participan en la búsqueda del funcionario del ODAPAS de Malinalco.

Rogelio Poblete Zamora, director del Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) de Malinalco, en el Estado de México, fue privado de la libertad por un comando armado este miércoles, según confirmaron autoridades de la Secretaría de Seguridad mexiquense.

De acuerdo con primeras versiones, el funcionario fue interceptado por sujetos desconocidos alrededor de las 9:30 horas de este día, cuando circulaba a bordo de una camioneta color guinda. Desde entonces, familiares y autoridades municipales perdieron contacto con él.

De acuerdo con reportes de N+, Poblete Zamora se dirigía a su oficina cuando hombres armados lo bajaron del vehículo y se lo llevaron.

Por la tarde, la familia del funcionario y autoridades del municipio confirmaron a la agencia Quadratín Estado de México que se desplegó un operativo en la región sur del Edomex para ubicar al servidor público.

Hasta las 19:40 horas de este miércoles, el funcionario aún no había sido localizado tras más de 10 horas de su privación de la libertad.

En su búsqueda ya participan efectivos de la Guardia Nacional (GN), policía estatal y corporaciones municipales, con especial atención en comunidades como San Nicolás y Palmar de Guadalupe, según reportó Quadratín.

Malinalco es un municipio con categoría de Pueblo Mágico en el Estado de México, reconocido por su valor histórico y su oferta cultural, lo que lo ha convertido en un destino recurrente para el turismo nacional e internacional.

No obstante, en distintos reportes de seguridad, el municipio también ha sido señalado por la presencia y operación de grupos delictivos como La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con reportes de N+, apenas el pasado 26 de marzo, el director de la Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Irapuato, Guanajuato, Roberto Castañeda, fue asesinado en un ataque armado.