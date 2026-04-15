¿Quién es Mariela Gutiérrez, la senadora que reconoció el sacrificio de 10 mil perros en Tecámac?

La senadora por Morena, Mariela Gutiérrez, reconoció el sacrificio de 10 mil perros en Tecámac. (Foto: Facebook)

La senadora por Morena, Mariela Gutiérrez, confirmó este miércoles 15 de abril el sacrificio de unos 10 mil perros callejeros en Tecámac, Estado de México, cuando gobernó el municipio en años anteriores, esto luego de que se difundiera la denuncia de una activista.

En conferencia de prensa, la legisladora titubeó al aclarar la cifra de perros que fueron sacrificados durante su mandato como presidenta municipal.

“No hubo indiferencia, no hubo crueldad. Enfrenté una realidad difícil y tomé decisiones en marco de la ley, buscando el menor daño posible”, explicó este miércoles.

“Es público y está alrededor, mira, en 2019 fueron 70, y así, 126... algunos estaban desahuciados (…) Aquí están los números. 10 mil. Pero aclarando, los perritos que fueron... fue conforme a las normas oficiales mexicanas que establecen", señaló la legisladora.

¿Quién es Mariela Gutiérrez?

La senadora Mariela Gutiérrez Escalante fue elegida por el principio de mayoria relativa, es decir, que el candidato obtiene el triunfo o aprobación con el mayor número de votos emitidos.

Actualmente, es secretaria de la Mesa Directiva del Senado y forma parte de la Comisión Especial de Ciudades Sostenibles; también es integrante de las comisiones de Bienestar, Comunicaciones y Transportes, Salud, Estudios Legislativos, entre otras.

Tiene una maestría en Dirección de Empresas por la Universidad Anáhuac, licenciada en Psicología por el Centro Educativo de Puebla.

Es fundadora y propietaria de las empresas: “Colegio Ateneo Mexicano A.C.”, “Vitalizadora Ozumbilla S.A de C.V” y “Autotransportes GEM S.A. de C.V.”.

Según el perfil que compartió Morena, también es colaboradora, fundadora y propietaria de negocios familiares en el ámbito del entretenimiento, panificación y bienes raíces.

Fue presidenta municipal de Tecámac, Estado de México desde el 1 de enero del 2019 al 29 de febrero del 2024. También fue integrante de la Comisión Política Estatal de la campaña de Delfina Gómez Álvarez, cuando fue candidata a la gubernatura del Estado de México en el 2023.

En los años 2003, 2009 y 2012, fue candidata a la presidencia municipal de Tecámac por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

¿Qué dice el video de la activista Zyanya Polastri sobre el sacrificio de perros?

La ahora lesgisladora aseguró, en el video difundido por la activista Zyanya Polastri, que los animales fueron sacrificados conforme ‘a la norma’ e insiste en varias ocasiones que se hizo lo que marca la Constitución.

En el video, un grupo de funcionarios le cuestionan a Mariela Gutiérrez sobre el estado de salud de los animales, ya que aseguran que no fueron revisados ni diagnosticados. Además, dijeron que el personal no está lo suficientemente capacitado para realizar esas labores.

“Ciertamente hay libros que dicen que se tienen que sacrificar animales de calle, que quede bien claro. Yo nunca les mentí, está en cada uno de los informes de gobierno”, dijo Mariela Gutiérrez.

También aseguró que no está en contra de los “seres sintientes, como ahora son llamados, simplemente hemos hecho el trabajo que establece la Constitución”, insisitó la ahora legisladora.

Ante la molestia de los servidores públicos, se escucha la voz de una mujer que pide hablar con calma sobre el tema, a lo que Gutiérrez respondió que el sacrificio de animales está en la norma oficial mexicana.

Además, la entonces presidenta municipal dijo que si los videos salen a la luz, cosa que ya sucedió, que conste que fueron grabados por servidores públicos.

“Simplemente hemos hecho nuestro trabajo, saludos”, dijo Mariela Gutiérrez. Se admite la ejecución de al menos 2 mil 500 perros, pero habrían sido más de 10 mil, según apuntó la activista Polastri y después confirmó la propia senadora en su conferencia de este miércoles 15 de abril.