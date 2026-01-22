Rescate de perros y gatos de Refugio Franciscano: Mueren 6 ‘lomitos’ más y hay 21 hospitalizados

Seis perritos del Refugio Franciscano murieron debido al grave deterioro en el que fueron encontrados, informaron las autoridades capitalinas. Agregaron que 21 permanecen internados, de los 858 que rescataron del predio en la alcaldía Cuajimalpa.

Nadine Gasman Zylbermann, titular de la Secretaría de Salud (Sedesa), recordó que, del total de asegurados, 361 son machos y 497 hembras y todos se encuentran bajo seguimiento clínico permanente en sus respectivos hogares temporales.

¿A dónde fueron llevados los perros del Refugio Franciscano?

Las autoridades detallaron que en un principio, 30 perros fueron trasladados al Hospital Veterinario de la Ciudad de México para recibir atención especializada y nueve de ellos ya fueron dados de alta, mientras que el resto continúa bajo observación médica.

Al Ajusco fueron trasladados 304 perros, en la Utopía que se construye en el Deportivo Hermanos Galeana, 183 y en las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), 371.

El 9 de enero se informó que otros 21 animales (19 perros y dos gatos) murieron, pero entre el 13 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026 en el Refugio Franciscano, antes de su operativo.

La Sedesa indicó que de los 858 rescatados, 49 se encuentran en estado estable, 638 en condición regular y 171 en estado delicado, por lo que reciben atención médica prioritaria.

Se han identificado enfermedades nutricionales en el 62 por ciento de los casos, padecimientos bucodentales en el 75 por ciento, afecciones dermatológicas en el 30 por ciento y enfermedades respiratorias en el 5 por ciento.

Luego del rescate de los ‘lomitos’, el Refugio Franciscano de Cuajimalpa denunció públicamente que autoridades del Gobierno de la CDMX actuaron de manera ilegal y apresurada al retirar a los perros y otros animales del predio, con todo y que existía una orden federal vigente que impedía cualquier acción sobre el inmueble.