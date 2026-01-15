Caso Rayito: Vinculan a proceso a Demetrio ‘N’ por abusar de lomito en Hidalgo

Hombre fue vinculado a proceso por caso de zoofilia en Mineral de la Reforma, Hidalgo. (Especial)

Un hombre identificado como Demetrio “N”, de 59 años, fue vinculado a proceso por delitos contra la vida, la dignidad y la integridad de los animales, en su modalidad agravada, luego de ser señalado por el presunto abuso sexual contra una perrita.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de enero en la colonia Colinas de Plata, en el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo.

Como medida cautelar, el imputado permanecerá en prisión preventiva durante el desarrollo de la investigación complementaria.

¿Cómo fue el rescate de ‘Rayito’?

El rescate de la perrita “Rayito”, como se le nombró en redes sociales, se realizó mediante el programa Hospital con Garra, tras una denuncia ciudadana por presunta omisión de cuidados y crueldad animal.

La intervención ocurrió después de que una vecina alertó a las autoridades sobre la situación de la canina.

Al acudir al domicilio señalado, el coordinador del programa solicitó el apoyo de agentes de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos en Contra de los Animales (UEIDCA), adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), para llevar a cabo la inspección correspondiente.

Durante la revisión, las autoridades localizaron a la perrita con evidentes signos de abandono y maltrato, entre ellos infestación de pulgas, daño corporal severo y signos de celo.

La valoración médica reveló un estado de salud crítico, con enfermedad periodontal grado 3, pérdida de piezas dentales inferiores, edema, sangrado bulbar y arritmia cardiaca.

Ante la gravedad de su condición, y luego de que el tutor reconoció que suspendió la atención veterinaria desde aproximadamente un año antes, las autoridades solicitaron la entrega voluntaria del animal para salvaguardar su integridad.

Con apoyo de la Unidad K9 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal, la canina fue asegurada y trasladada a una clínica veterinaria particular, donde recibe atención médica especializada.

La UEIDCA confirmó la apertura de una carpeta de investigación por el presunto delito de zoofilia en contra de quien resulte responsable.