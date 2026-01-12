El antihumanismo “franciscano” de la CDMX

Este artículo se llamaría, en un inicio, “El humanismo franciscano de Brugada”. Pero por las razones que expongo en este texto, me pareció que ese título se quedaba corto para un caso como el del Refugio Franciscano, que logró mostrar que la porquería se encuentra en toda la sociedad, no solo en el ejercicio de gobierno.

Me explico: estoy convencido de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, obtuvo la simpatía de muchos movimientos animalistas cuando, al inicio de su gestión, impulsó la aprobación de disposiciones normativas que impedían que, en las corridas de toros, se quitara la vida al toro.

Conocí a varios defensores de los derechos animales que, sin haber votado por la señora Brugada, expresaron su simpatía por ella y por su valiente acción en defensa de seres sintientes.

Parecía que efectivamente no se dejaría doblegar por el poder del dinero, la tradición o la justificación que se diera para esa barbarie. Sin embargo, bastó una sola acción para que dicho apoyo se convierta en desprecio y desaprobación de su gestión: el caso del Refugio Franciscano.

Y debo decir que hacer caer toda la responsabilidad del desalojo o despojo —como usted le quiera llamar— del Refugio Franciscano en Cuajimalpa en la jefa de Gobierno nos habla de una cortedad de miras que nos lleva a la autocomplacencia como sociedad.

Por supuesto que Clara Brugada y su gobierno tienen responsabilidad en la ejecución de esta mezquina decisión en que se privilegiaron los intereses económicos por encima de la seguridad y felicidad de seres vivos sintientes, que en teoría tienen protección constitucional en la CDMX, pero no solo ella.

¿En qué porquería de sociedad nos hemos convertido en que todo un enjambre de indolentes trazó la ruta para este cruel destino?

Hay que señalar que para que pudiera concluirse, hubo alguien a quien le valió un cacahuate la voluntad del testador que legó este terreno con esta finalidad y decidieron violentar el testamento, y que las notas periodísticas identifican como Carmela Rivero.

También hubo la intervención de algún o algunos abogados inescrupulosos que, por dinero, fueron capaces de llevar estos procesos tan desaseados sin importarles el daño que ocasionan; hay que sumar a los corruptos integrantes del Poder Judicial de la Ciudad de México, a quienes les valió madres la suspensión definitiva del desalojo dictada por un juez federal que protegía al refugio y aun así los sacaron.

¿Y qué decir de los especuladores inmobiliarios infelices que, según ha trascendido, necesitaban ese predio para hacerse más ricos aún y más desalmados al mismo tiempo?

Esos codiciosos a quienes les tiene sin cuidado su propia humanidad son lumpen.

Y los influencers que ayudaron a difundir noticias falsas sobre la forma en que vivían ahí los animales, y me consta.

Del entorno familiar, dos integrantes provienen del Refugio Franciscano: Papillon y Luneta.

Ninguna presentó nunca ningún síntoma de maltrato como lo quieren hacer ver ahora. Siempre fueron perritas saludables y felices.

En el colmo de las conductas escatológicas que rodean a este asunto, se presentaron denuncias ante la fiscalía en contra de los cuidadores.

No tienen madre. Nadie sabe a ciencia cierta dónde ni cómo están los perritos y gatitos del albergue, pero las imágenes que han difundido dejan ver un sufrimiento y, ahora sí, un maltrato animal, que, a todos estos malandrines que intervinieron de una u otra forma en este proceso, les vale madres.

Todo por el pinche dinero, todo por unos pinches departamentos de lujo, todo por la pinche corrupción.

No es el humanismo de la 4T, es el antihumanismo de la CDMX.