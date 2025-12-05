GACS Event Funds: ¿buena suerte o negligencia judicial?

Desde hace varios años en este espacio hemos dado seguimiento a algunas denuncias presentadas en contra de la empresa GACS Event Funds, S.A.P.I. de C.V., así como de quien se ostentó como su director general y creador de tecnologías financieras para optimizar el rendimiento de inversiones, Alberto Alonso.

A estas alturas, son varias las denuncias que se han presentado por los afectados en contra de ambos, sin que hasta la fecha la autoridad judicial haya logrado concluir con este proceso, independientemente de que se hayan judicializado ya algunas de las carpetas de investigación que les involucran.

Según narran algunos de los afectados, la Fiscalía de Investigación Estratégica en Delitos Financieros de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México integró carpeta de investigación en que logró acreditar —a juicio del fiscal— el delito de fraude genérico y la participación en su comisión del mencionado Alberto Alonso, quien se ostenta como CEO de GACS EVENT FUND, y en consecuencia solicitó con éxito que la autoridad judicial dentro de la carpeta judicial número 012/2759/2021 le librara orden de aprehensión.

Después de perder un amparo que confirmó la procedencia de dicha orden y que le ordenaba presentarse ante la autoridad judicial para la continuación del proceso, el denunciado injustificadamente ha incumplido con este mandamiento.

Y es aquí donde comienzan las suspicacias, porque resulta que el juez de control adscrito a la Unidad de Gestión Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México número 12, haciendo caso omiso a los requerimientos de la autoridad judicial federal, no ha fijado aún día y hora para la celebración de la audiencia inicial para formulación de imputación en contra de Alberto Alonso y la empresa, lo que impide que las víctimas tengan acceso a una tutela judicial efectiva y se resuelva finalmente la posible responsabilidad de los acusados.

Esta situación permite a los denunciados seguir la vida sin ningún tipo de consecuencias y es entonces que uno se pregunta, ¿será negligencia de la autoridad o será que los acusados tienen muy buena suerte?

Mucho se especula en los corrillos judiciales sobre las razones que pueden llevar a un acusado a no presentarse en un juicio, independientemente de que así se lo ordene un juez federal, y consultando con diversos abogados expertos en la materia, la opinión es que, al evitar presentarse ante la autoridad judicial que libró la orden de captura en su contra, se le podría dictar un auto de vinculación en su contra, lo que provocaría un cambio de situación jurídica, lo que dejaría sin materia el juicio de amparo indirecto dentro del cual aún está en oportunidad de recurrir la sentencia definitiva dictada en su contra vía un Tribunal Colegiado por medio de un recurso de revisión.

Hace cuatro años que se presentaron las primeras denuncias sobre esta empresa y su forma de operar, y hasta la fecha no se sabe de ninguna víctima que haya recibido satisfacción a sus demandas. Es tiempo de que la autoridad judicial, que tiene el balón en su campo, se ponga las pilas y dé seguimiento puntual a este caso.