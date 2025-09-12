Indignación en Santa Catarina por el sacrificio de 70 perros; Samuel García ordena investigación

El Centro de Bienestar Animal de Santa Catarina fue señalado de maltratar y sacrificar a 70 perritos. (Foto: Facebook Alexs Ventura)

Monterrey, NL. — El municipio de Santa Catarina, en el estado de Nuevo León, fue señalado por activistas de presuntamente sacrificar a 70 perros en el Centro de Bienestar Animal, luego de que supuestamente las autoridades encabezadas por el alcalde Jesús Nava dejaron de alimentarlos por un recorte presupuestal.

“Reportes indican que el alcalde habría dado la indicación de no comprar alimento para los perritos en resguardo en este lugar”, denunció el activista Alex Ventura.

“Estuvieron sin alimento, ni agua por casi un mes. Después decidieron sacrificarlos”, agregó.

Ventura difundió fotografías sobre las condiciones en las que, aseguró, se encontraban los animales, además de una imagen de un supuesto depósito donde presuntamente acumulaban los cuerpos en bolsas.

El Centro de Bienestar Animal se localiza en la calle Jacarandas y Antiguo Camino a Villa de García, en la colonia Los Nogales.

Tras la denuncia, la diputada Marisol González de Movimiento Ciudadano, acudió al lugar acompañada por el activista y veterinario Carlos Valderrama para exigir explicaciones. Sin embargo, fueron desalojados por funcionarios municipales, entre ellos Javier Martínez, secretario general de Desarrollo Social, y Oswaldo Partida.

“Este es un espacio público”, reclamó la legisladora, mientras intentaba acceder a las instalaciones donde, dijo, permanecen más animales. Los funcionarios insistieron en retirarlos. “Nos da oportunidad, por favor. Esas son oficinas públicas pero de carácter privado y no pueden estar aquí”, argumentó Martínez.

La noche de este viernes, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, expresó su indignación por lo ocurrido en Santa Catarina y anunció que investigarán el caso.

“Completamente indignado por el caso que me están haciendo llegar en redes, donde presuntamente 70 perritos fueron maltratados y asesinados en el municipio de Santa Catarina. Ya se notificó a la División Ambiental para atender el caso, investigar y, de ser cierto, aplicar máxima sanción y querella penal contra los responsables”, escribió en redes sociales.

“En Nuevo León se protege a los animales y quien se atreva a maltratarlos lo paga con todo el peso de la ley”, agregó el mandatario.

En respuesta, el alcalde Jesús Nava negó las acusaciones y aseguró que lo difundido en redes sociales corresponde a “falsas publicaciones”.

“Una de mis prioridades es la protección de los animales de compañía. Mi esfuerzo va enfocado en el rescate de perros maltratados y en condición de calle. Por ello, alerto sobre una falsa publicación que circula en redes sociales”, expuso.

El edil añadió que “incluso hoy varios medios de comunicación visitaron el Centro de Atención Canino y Felino y constataron el adecuado cuidado y protección de los animales de compañía, así como la existencia de suficiente alimento”.

El caso sigue bajo investigación.