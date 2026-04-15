Senadora Mariela Gutiérrez reconoce sacrificio de más de 2 mil perros en Tecámac

“Ciertamente hay libros que dicen que se tienen que sacrificar animales de calle, que quede bien claro“, dijo Mariela Gutiérrez. (Cuartoscuro).

En redes sociales circula un video donde la senadora Mariela Gutiérrez admite que durante su gestión como presidenta municipal de Tecámac, sacrificaron a perros.

La ahora lesgisladora por Morena en el Estado de México aseguró en el video que los animales fueron sacrificados conforme ‘a la norma’ e insiste en varias ocasiones que se hizo lo que marca la Constitución.

En el video, un grupo de funcionarios le cuestionan sobre el estado de salud de los animales, ya que aseguran que no fueron revisados ni diagnosticados. Además, dijeron que el personas no está lo suficientemen capacidado para realizar esas laboles.

“Ciertamente hay libros que dicen que se tienen que sacrificar animales de calle, que quede bien claro. Yo nunca les mentí, está en cada uno de los informes de gobierno”, dijo Mariela Gutiérrez.

También aseguró que no están en contra de los ‘seres sintientes, como ahora son llamados, simplemente hemos hecho el trabajo que establece la Consttitución", insisitó la ahora legisladora.

Ante la molestia de los servidores público, se escucha la voz de una mujer que pide hablar con calma sobre el tema, a lo que Gutiérrez respondió que el sacrificio de animales está en la norma oficial mexicana.

Además, la entonces presidenta municipal dijo que si los videos salen a la luz, cosa que ya sucedió, que conste que fueron grabados por servidores públicos.

“Siplemente hemos hecho nuestro trabajo, saludos”, dijo Mariela Gutiérrez. El video fue difundidio por la activista Zyanya Polastri. Se admite la ejecución de al menos 2 mil 500 perros, pero habrían sido más de 10 mil.

¿Quién es Mariela Gutiérrez, senadora que admite el sacrificio de perros?

Mariela Gutiérrez estudió una maestría en dirección de empresas, en la Universidad Anáhuac. También se graduó como licenciada en psicología en el Cetro Educativo de Puebla.

Según el Sistema de Información Legislativa, es fundadora y propietaria de las empresas:

Colegio Ateneo Mexicano.

Vitalizadora Ozumbilla.

Autotransportes GEM.

Gutiérrez también es colaboradora, fundadora y propietaria de negocios familiares en el ámbito del entretenimiento, panificación y bienes raíces.

Algunos cargos públicos que ha desempeñado son: