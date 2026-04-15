Ricardo Monreal lanza advertencia al Partido Verde: ‘Morena es fuerte en todo el país’

Ricardo Monreal resaltó que Morena tiene fortaleza política en todo el país.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, lanzó una advertencia al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al subrayar que Movimiento Regeneración Nacional mantiene fortaleza en todo el país, en medio de tensiones y reacomodos políticos rumbo a los próximos procesos electorales de 2027.

De acuerdo con información publicada por Quadratín México, Monreal enfatizó que Morena no depende de alianzas para conservar su presencia territorial, lo que marca una postura firme frente a sus aliados tradicionales. La declaración se da en un contexto donde las coaliciones han sido clave en los últimos ciclos electorales.

El legislador destacó que la fuerza de Morena radica en su estructura, militancia y respaldo ciudadano, lo que, dijo, le permite competir con ventaja en distintos estados. Estas declaraciones podrían interpretarse como un mensaje directo al PVEM sobre la correlación de fuerzas dentro de la alianza.

Sin embargo, del lado de Morena no han sido detalladas posibles rupturas formales ni cambios concretos en los acuerdos vigentes entre las fuerzas que conforman la Cuarta Transformación.

Monreal advierte al Partido Verde sobre la fuerza de Morena

Según Quadratín México, Monreal sostuvo que “Morena es fuerte en todo el país”, dejando claro que el partido guinda cuenta con presencia consolidada sin depender exclusivamente de sus aliados. Esta postura refuerza la narrativa de autonomía política dentro del bloque oficialista.

El mensaje también puede leerse como una señal interna, en medio de definiciones estratégicas rumbo a futuras candidaturas y distribución de posiciones políticas. En ese sentido, la relación con el PVEM podría ajustarse dependiendo de los intereses electorales.

Relación Morena-PVEM: alianza bajo presión

La alianza entre Morena y el PVEM ha sido determinante en elecciones recientes; sin embargo, este tipo de declaraciones reflejan tensiones naturales en coaliciones donde existen intereses distintos.

Especialistas consideran que este tipo de posicionamientos suelen formar parte de estrategias de negociación política.

Los primeros indicios de una posible ruptura la dieron los dirigentes del Verde, primero al asegurar que en San Luis Potosí irán por su cuenta, con la candidatura de la senadora Ruth González, esposa del actual gobernador Ricardo Gallardo.

En este sentido, la senadora refirió que Morena necesita todavía de varios años de trabajo en campo pues no ha pasado de ser la tercera fuerza en el estado potosino.

Otra declaración polémica la dio el diputado local de la CDMX Jesús Sesma, quien dejó ver la posibilidad de que no haya alianza Verde-Morena en la capital del país, pues no ha habido acercamiento entre las dirigencias.