El Verde, presumiendo músculo

Ante el rechazo anticipado que ya ha expresado Morena contra su posible candidatura a San Luis Potosí, la senadora Ruth González ninguneó el trabajo territorial que han tenido en la entidad los morenos, pues “con todo respeto, en San Luis Potosí todavía necesitan un trabajo de muchos años”. La esposa del góber resaltó que en las dos últimas elecciones el partido guinda apenas logró pasar de cuarta a tercera fuerza.

De Morena, ¿al gabinete de Sheinbaum?

La dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, lo dijo ayer fuerte y claro: “Por mi parte seguiré al frente de Morena y la única razón por la que dejaría esta responsabilidad sería por un llamado de la presidenta para ayudarla a seguir fortaleciendo la transformación”. Y se quejó de que “la derecha, desde hace semanas, no ha dejado de difundir rumores y calumnias” de que dejaría la dirigencia, que porque “la presidencia está inconforme con la dirigencia del partido, que si hay divisiones y pleitos, que si hay malos resultados o hay malos manejos y recurrir al machismo al decir que desde Palenque están por dar un manotazo en la mesa. Nada de eso”. ¿Será?

Da la Corte revés a góber poblano

La SCJN dio ayer un revés al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, al echar abajo una reforma al Código Penal estatal que, tomando como pretexto la ciberdelincuencia, pretendía penar, hasta con tres años de prisión, el “ciberasedio”. Pedía, por ejemplo, meter a la cárcel a quien hiciera publicaciones en redes sociales que “ofenda” a otra persona y con ello “altere su vida cotidiana, perturbe su privacidad o dañe su integridad física o emocional”. Los ministros dijeron que ese “delito”, impulsado por Armenta y aprobado por la mayoría morenista del Congreso local, era ambiguo, vago e impreciso; violaba el principio de legalidad y atentaba contra la libertad de expresión, por lo que lo invalidó.

Molesta a actor que MC se cuelgue de su imagen

Movimiento Ciudadano se volvió el hazmerreír en redes sociales, luego de que decidió utilizar la imagen del actor Fernando Bonilla, popular por su participación en la serie La Oficina, para destacar los resultados de Samuel García en Nuevo León y el propio artista les exigiera no utilizar su imagen. Y vaya que se notó molesto en su reclamo: “Ahí les encargo que en su perra vida vuelvan a usar mi jeta para sus chingaderas”. El partido se ha caracterizado por subirse a las tendencias en redes sociales con el fin de conectar con los más jóvenes, pero esta vez no le salió.

El viejo truco de la promoción personalizada

Con la novedad de que el vocero de los diputados de Morena, Arturo Ávila, presentó una queja ante el INE contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, por promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y uso indebido de recursos públicos. De acuerdo con Ávila, la gobernante “no hace su trabajo, está más preocupada por las redes sociales”. Igualito que el propio Ávila, quien suspira por ser candidato a la alcaldía Cuauhtémoc y se autopromociona denunciando a Rojo de la Vega.

PT, por un freno a los desbocados

La senadora Geovanna Bañuelos, quien está en la mesa electoral del PT con Morena y el PVEM, celebró que ya sumen tres reuniones para fijar las reglas hacia 2027, sobre todo para poner riendas a unos desbocados de Morena, partido que se caracteriza por tener muchos aspirantes, pues han registrado hasta 40 para participar en la encuesta. “Hay muchos aspirantes, que en su legítima aspiración, andan sueltos, y lo que queremos es reglas claras”.