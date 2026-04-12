Tacos de autor y vinos: Así es Coyote del Norte, taquería de Carín León donde pelearon diputados del Verde

Carín León se asoció con distintos inversionistas para lanzar El Coyote del Norte, proyecto que sueña expandir a otras partes del mundo. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

¡La vida es pa’ comerse aquí! Carín León, cantante de música regiona, tiene una nueva faceta como empresario restaurantero y entró al sector a lo grande con la inauguración de su taquería El Coyote del Norte.

Se trata de un espacio que busca poner en alto la esencia sonorense con platillos como tacos de asada, parrilladas y propuestas de autor. Para acompañar, el lugar también ofrece una carta de coctelería y, para los más clásicos, cerveza de barril y artesanal.

A menos de un mes de su inauguración, la taquería ha recibido la visita de diversas personas; sin embargo, quienes llamaron la atención fueron dos diputados del Partido Verde Ecologista de México debido a una discusión dentro del establecimiento.

El cantante Carin León es socio en El Coyote del Norte. (Foto: Cuartoscuro) (Gabriel Larios)

¿Cuál es la historia de la taquería de Carín León?

El negocio del intérprete de ‘Primera cita’ es reciente: abrió el pasado 27 de marzo en Hermosillo, Sonora. No obstante, detrás hubo un proceso de planeación que dio como resultado una taquería que busca ofrecer una experiencia de calidad sin ser pretenciosa.

Aunque el restaurante es propiedad de Carín León, no desarrolló el proyecto solo. Para ello se asoció con diferentes personas, entre ellas Sebastián Chacón, consultor restaurantero con 20 años de experiencia en el sector.

En una conversación con el canal de YouTube Proyecto Puente, Chacón comentó que tanto él como el cantante tenían la idea de crear una taquería similar a las de la Ciudad de México, pero en Sonora.

La taquería de Carín León ofrece tacos de autor. (Foto: Unsplash)

“Esto se iba a fusionar, lo supimos desde el primer momento (...) fue de manera inmediata y nos pusimos a armar el proyecto. Todos están poniendo su granito de arena”, comentó. El proyecto tardó seis meses en concretarse.

Sobre el nombre, explicó: “El coyote es endémico de la región, se oye muy a gusto. Vimos que los coyotes están acá, al norte de México; nos encantó la fusión y se quedó. Fue literalmente así”.

Además, destacó que Carín León está completamente involucrado en el negocio, aportando ideas en el concepto, la música e incluso con el objetivo de llevar El Coyote del Norte a otras partes del mundo.

¿Cómo es El Coyote del Norte, taquería de Carín León?

El Coyote del Norte cuenta con una decoración elegante, con muros de madera, ventanales y luces cálidas, que se combinan con elementos más tradicionales de las taquerías, como charolas de acero inoxidable para los complementos.

Uno de los aspectos más llamativos es la barra central, que cuenta con una amplia variedad de botellas, refrigeradores para cervezas y una pantalla gigante con el logotipo del lugar.

El restaurante tiene dos áreas: una terraza VIP, que puede reservarse para eventos privados, y una zona común con mesas. Fue en esta última donde fueron captados dos diputados del Partido Verde Ecologista de México discutiendo.

Los hombres fueron identificados como Arnoldo Armenta, líder juvenil del partido, y Fidel Covarrubias, secretario de organización. En un video difundido en redes sociales, uno de ellos discute con un mesero, mientras el otro intenta mediar el conflicto.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha ofrecido una explicación pública sobre lo ocurrido. Fidel Covarrubias únicamente agradeció los mensajes de apoyo.

Menú y precios: ¿Cuánto cuesta comer en El Coyote del Norte?

Aunque la estrella del restaurante son los tacos, la propuesta gastronómica es amplia e incluye diversas entradas que también pueden funcionar como botana.

Esto se complementa con la oferta de coctelería y cerveza. “Las entradas son algo botanero, como para estar echándote tu buena cheve y tu buena coctelería”, comentó José Figueroa, socio del proyecto, en un video difundido en redes sociales del restaurante.

Los costos van desde los 45 pesos por tacos de frijol hasta los 490 pesos por el filete de cabrería, que incluye frijoles, guacamole, salsa tatemada, tuétano, cebollas y chiles toreados.

También destacan los tacos de autor, preparados con cortes de carne wagyú, con un precio de 325 pesos por pieza.

En las entradas se pueden encontrar platillos como queso fundido, aguachile, tiraditos, coctel de elote, chicharrón de diezmillo y papas preparadas, con precios que van de los 60 a los 490 pesos.

La cerveza tiene un precio promedio de 60 pesos, mientras que la artesanal puede alcanzar los 90. En coctelería hay opciones como margaritas, palomas y old fashioned por menos de 190 pesos.

Además, se ofrece servicio por copeo con destilados como mezcal y tequila, así como ron, whisky, ginebra y vodka. También hay vino tinto, blanco y rosado, con precios que van de los 120 a los 3 mil 350 pesos, aunque no se especifica si son por copa o por botella.

¿Dónde está la taquería de Carín León?

El Coyote del Norte se ubica en bulevar Rodríguez 81-A, Plaza 662, colonia Centro, Hermosillo, Sonora. Abre todos los días de 13:00 a 01:00 horas.