Greenpeace denuncia a Pemex por derrame de hidrocarburos en Golfo: ’Que investiguen a Víctor Rodríguez’

Greenpeace advitió sobre los daños ambientales y sociales del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.

La organización Greenpeace México presentó una denuncia en contra de Petróleos Mexicanos (Pemex) por el derrame de hidrocarburos ocurrido en el Golfo de México. La queja fue ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA).

En la denuncia, la organización advirtió sobre los posibles impactos ambientales, sociales y de salud en las comunidades costeras.

Además, acusa a la petrolera de presunto ocultamiento de información y exigió que se investigue específicamente al exdirector, Víctor Rodríguez, por posibles actos y omisiones con el manejo del derrame.

Como parte de las peticiones de Greenpeace, la organización solicitó que se reparen los daños ambientales y garantizar transparencia tras la contaminación que afectó a más de mil 100 kilómetros de las costas.

¿Qué dice la denuncia de Greenpeace?

Greenpeace pidió a las autoridades que investiguen e identifiquen a los responsables de la contaminación por el derrame de hidrocarburos en el Golfo, así como que garanticen la recuperación integral de los ecosistemas marinos y costeros afectados.

“Que aseguren la disposición final adecuada de los residuos recolectados y establezcan mecanismos eficaces de alerta y protección para las comunidades expuestas”, agrega el comunicado de la organización.

El escrito presentado por Greenpeace también es para solicitar que Pemex, la ASEA, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semartnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y las autoridades competentes, entreguen la información relacionada con el derrame de combustible en el Golfo.

“Las comunidades costeras tienen derecho a saber qué ocurrió, cuáles son los riesgos y qué medidas se implementarán para garantizar su seguridad y la restauración ambiental. La opacidad y la demora en la respuesta institucional agrava los impactos ambientales y sociales”, señaló Greenpeace México.

Esto sabemos del derrame en el Golfo de México

Desde inicios de marzo se detectó el derrame en la zona costera de Pajapan, Veracruz y Paraíso, Tabasco.

Los pobladores y organizaciones civiles informaron que el crudo se extendía hacia el resto de la costa de Veracruz y Tamaulipas, por lo que hubo daños a los ecosistemas marinos como manglares.

Durante una conferencia de prensa, las autoridades de Pemex reconocieron que servidores públicos de la empresa ocultaron información sobre el derrame de hidrocarburos a pesar de que este se extendía a otros municipios.

Por dicha situación, los funcionarios fueron separados de sus cargos y se abrió una investigación sobre el caso. Por eso, las bitácoras de Pemex fueron ‘clave’ para descubrir a los tres trabajadores que escondieron información sobre el derrame, según detalló la presidenta Claudia Sheinbaum en una de sus conferencias ‘mañaneras’ donde habló sobre el tema.