Neymar sufre lesión muscular de segundo grado previo al Mundial 2026: ¿Cuánto tiempo estará de baja?

Aunque Neymar está en la concentración brasileña en Teresópolis, se perdió el primer entrenamiento. (Foto: EFE)

Neymar, uno de los 26 convocados por Brasil para el Mundial 2026, fue diagnosticado con una lesión muscular de segundo grado tras someterse a una serie de exámenes. Aunque estará de baja varias semanas, no abandonará la Canarinha.

Neymar se unió el miércoles a la concentración brasileña en Teresópolis, en la sierra de Río de Janeiro, junto a otra veintena de los convocados por el técnico italiano Carlo Ancelotti; sin embargo, se perdió el primer entrenamiento.

El Santos FC, club en el que juega Neymar, informó en los días previos a la concentración que el atacante tenía apenas un edema en el gemelo, pero la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) quiso tener su propio diagnóstico, el cual reveló una lesión mayor.

Neymar es actualmente jugador del Santos, equipo donde comenzó su trayectoria profesional. (Foto: EFE)

¿Qué tipo de lesión tiene Neymar?

La CBF brindó una conferencia de prensa este jueves, en donde Rodrigo Lasmar, el médico de la selección brasileña, explicó cuál es el estado de salud del ‘10’ del Santos a dos semanas del inicio del Mundial 2026.

El médico comentó que Neymar se sometió a una resonancia magnética que reveló una lesión muscular de grado II en el gemelo, por lo cual el futbolista profesional deberá someterse a un tratamiento los próximos días.

El gemelo es un músculo que se encuentra en la parte posterior de la pierna, el cual está compuesto por dos partes que se fusionan para formar el tendón de Aquiles, de acuerdo con la Clínica Universidad de Navarra.

Este músculo es vital para mantener el equilibrio, además permite movimientos clave como caminar, correr y saltar. El portal explica que los desgarros en esta parte de la pierna son comunes entre corredores, jugadores de fútbol y otros atletas.

El Centro Especializado en Medicina Física, Rehabilitación y Manejo del Dolor explica que una lesión de grado II se determina cuando hay una rotura parcial de las fibras musculares.

Entre los síntomas que se presentan están dolor en la cara posterior de la pierna, inflamación, hematomas, pérdida de fuerza en el área afectada, así como dificultades para caminar.

¿Cuánto tiempo estará de baja Neymar?

El médico de la selección brasileña señaló en la conferencia de prensa que Neymar recibirá la atención médica necesaria las siguientes semanas: “Seguirá bajo tratamiento intensivo con nosotros”, dijo.

La Clínica Universidad de Navarra explica que cuando se presentan lesiones en los gemelos, se suele recomendar reposo y fisioterapia para aliviar el dolor y fortalecer el músculo; además de medicamentos antiinflamatorios.

Neymar fue seleccionado, debido a que su condición física está mejorando. (Foto: EFE) (Juan Pablo Pino/EFE)

Dada su condición, Neymar permanecerá de baja entre dos y tres semanas, aunque no será retirado de la lista de Brasil de convocados al Mundial 2026: “En un plazo de dos a tres semanas estará liberado. Esa es la expectativa”, afirmó el doctor.

La FIFA explica que un jugador inscrito en la lista definitiva solo podrá ser sustituido por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad. El cambio puede presentarse como máximo 24 horas antes del inicio del primer partido de su selección en la Copa Mundial 2026.

¿Cuáles son los partidos amistosos que Neymar se perderá?

Neymar se perderá los dos amistosos previos de la Canarinha antes del Mundial ante Panamá, el domingo 31 de mayo en el estadio Maracaná, y Egipto, el próximo 6 de junio en el Huntington Bank Field de Cleveland, Estados Unidos.

Según esos plazos, también será duda para el debut en el Grupo C del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ante Marruecos, el próximo 13 de junio en Nueva Jersey.

Brasil se enfrentará después con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y a Escocia, cinco días después, en Miami.

La presencia de Neymar en la lista de Ancelotti fue toda una sorpresa, pues el técnico italiano no lo había convocado desde que asumió las riendas de la Canarinha en mayo de 2025.

Sin embargo, optó finalmente por llamarlo a filas después de observar su progresión física en los últimos meses y de haber conseguido cierta continuidad con la camiseta del Santos.

Con información de EFE.