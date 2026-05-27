‘Volverá pronto’: Faitelson asegura que ‘Profe’ Ibáñez regresará a México tras detención en Sudáfrica

El reportero Julio Ibáñez y el camarógrafo Danny García fueron detenidos en Sudáfrica luego de que las autoridades detectaron que utilizaban un dron en una zona restringida de Johannesburgo durante una cobertura rumbo al Mundial 2026. [Fotografía. ChatGPT y Cuartoscuro]

“Volverá pronto a casa”. Con esas palabras, el periodista deportivo David Faitelson aseguró que el reportero Julio ‘Profe’ Ibáñez regresará pronto a México luego de permanecer varias semanas en Sudáfrica tras su detención durante la cobertura rumbo al Mundial 2026.

El comentarista de TUDN publicó un mensaje en redes sociales donde explicó que el silencio alrededor del caso respondió a una estrategia legal solicitada por los abogados, además de señalar que la televisora acompañó al periodista y a su familia desde el inicio del proceso.

“Julio Ibáñez estará pronto de regreso en casa con su familia y con nosotros. Está asignado para trabajar en el Mundial. Si hemos guardado sigilo, es por petición de los abogados. La empresa (Televisa y TUDN) estuvo con él y con su familia desde que comenzó esta pesadilla…”, escribió David Faitelson en X.

¿Por qué detuvieron a Julio Ibáñez en Sudáfrica?

El reportero Julio Ibáñez y el camarógrafo Danny García viajaron a Sudáfrica durante marzo para realizar cobertura sobre la selección sudafricana, rival de México en el partido inaugural del Mundial 2026. Ambos fueron detenidos a mediados de marzo.

Las autoridades sudafricanas detectaron que los comunicadores utilizaban un dron para realizar tomas aéreas en Johannesburgo, situación que provocó sospechas debido a que el aparato presuntamente sobrevoló una zona restringida cercana a un colegio de la comunidad judía.

David Faitelson, uno de los periodistas que más información compartió sobre el caso de Julio Ibáñez, explicó que las autoridades sudafricanas incluso llegaron a relacionar la situación con terrorismo.

“Aparentemente elevaron un dron para hacer unas tomas y, cerca del sitio donde estaba, había un colegio de la comunidad judía; entonces enseguida pensaron que se trataba de un acto terrorista”, explicó el comentarista deportivo.

Además del problema relacionado con el dron, David Faitelson explicó que Julio Ibáñez y Danny García enfrentaron complicaciones migratorias desde su llegada a Sudáfrica.

El comentarista señaló que ambos comunicadores lograron resolver inicialmente esa situación. Sin embargo, posteriormente ocurrió la detención relacionada con las grabaciones aéreas realizadas en Johannesburgo.

¿Cómo ocurrió la detención de Julio Ibáñez en Sudáfrica?

David Faitelson explicó que agentes de seguridad irrumpieron en el hotel donde se hospedaban los comunicadores mientras realizaban labores relacionadas con la cobertura rumbo al Mundial 2026.

El comentarista señaló que las autoridades ingresaron al lugar con armas largas y posteriormente trasladaron a ambos periodistas para ponerlos bajo arresto por el delito de terrorismo.

Ambos comunicadores permanecieron cinco días encarcelados antes de recibir libertad condicional para continuar el proceso legal fuera de prisión.

El ‘Profe’ Ibáñez y Danny García permanecieron bajo detención domiciliaria en un Airbnb de Johannesburgo mientras avanzaban las audiencias relacionadas con el caso.

David Faitelson criticó el actuar de las autoridades sudafricanas y cuestionó que ambos periodistas recibieran un trato similar al de delincuentes.

¿Qué dijo la SRE sobre el caso de Julio Ibáñez?

En su momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que conoció el caso desde el pasado 19 de marzo y señaló que la Embajada de México en Sudáfrica mantuvo contacto con las autoridades locales para conocer los cargos que enfrentaban los periodistas.

La dependencia también indicó que brindó acompañamiento legal y comunicación constante con las familias de Julio Ibáñez y Danny García.

“La embajada está en comunicación permanente con los connacionales y su equipo legal. Como hasta el momento se ha hecho, la embajada continúa muy atenta al desarrollo del caso para brindar el apoyo que se requiera”, indicó la SRE en un comunicado.

La cancillería mexicana confirmó además que ambos comunicadores recibieron libertad condicional y continuaron compareciendo ante las autoridades sudafricanas mientras avanzó el proceso legal.

Hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre el cierre definitivo del caso; sin embargo, las declaraciones recientes de David Faitelson apuntan a que Julio Ibáñez podría regresar próximamente a México para reincorporarse para el Mundial 2026.