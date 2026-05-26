‘Mis abuelos eran de una tribu indígena’: La historia de la familia de Joel Huiqui, DT del Cruz Azul campeón

Con solo 7 partidos como entrenador profesional, Joel Huiqui se convirtió en campeón de la Liga MX con Cruz Azul [Fotografía. Cuartoscuro]

Uno de los protagonistas de la décima estrella de Cruz Azul fue Joel Huiqui, quien llevó a ‘La Máquina’ al título del Clausura 2026 tras vencer a Pumas de la UNAM. Detrás del campeonato aparece la historia de un niño que creció en un pequeño ejido de Los Mochis, Sinaloa, dentro de una familia numerosa ligada al trabajo en los sembradíos de caña, las rutas de camiones de pasajeros y de raíces indígenas.

Joel Huiqui se convirtió en campeón de la Liga MX con apenas siete partidos dirigidos como entrenador profesional. Gran parte de su formación como técnico ocurrió dentro de las fuerzas básicas de Cruz Azul.

Para el entrenador del conjunto de la Noria, el futbol representó una oportunidad para alejarse del entorno complicado en el que creció, construir disciplina y perseguir una vida distinta a la que observaba diariamente durante su infancia en Los Mochis.

¿Cómo fue la infancia y la vida familiar de Joel Huiqui?

En una entrevista con el periodista Javier Alarcón, Joel Huiqui recordó cómo creció dentro de una familia numerosa en Los Mochis, donde gran parte de su infancia transcurrió en el ejido Ohuira, una pequeña comunidad ubicada a unos minutos de la ciudad.

El entrenador de Cruz Azul creció dentro de una familia integrada por ocho hermanos: siete hombres y una mujer. Él fue el menor de todos y recordó que muchos de sus hermanos mayores ya estaban casados cuando era niño.

En la casa compartía habitación con dos hermanos y una hermana dentro de una vivienda pequeña de apenas dos cuartos.

“Nunca hubo lujos, pero donde comía uno comían los 10. Nuestra infancia fue completamente normal de campo. Nunca tuve la necesidad de algo más porque sabíamos que no había para más y nos adaptábamos a lo que había en ese momento”, recordó.

El inventor de la ‘Muertinha’ también explicó que su apellido tiene raíces indígenas y proviene de la comunidad mayo de Sonora. El entrenador cementero contó que sus bisabuelos pertenecían a esa región antes de que su familia llegara a la ciudad sinaloense.

“Mis abuelos, mis bisabuelos, ellos eran de una tribu indígena que se llama Los Mayos de Navojoa. Mi abuelo, muy chiquito, llegó de Sonora, llegó a Los Mochis. Mi papá ya nació en Los Mochis, pero toda la genética viene de Sonora, de Los Mayos. Entonces, yo recuerdo una foto que tiene mi familia en casa de mis abuelos hace muchos años”, recordó.

¿A qué se dedicaban los padres de Joel Huiqui?

Joel Huiqui explicó que su padre trabajó durante años en rutas de camiones que transportaban pasajeros desde el pueblo hacia la ciudad. Desde pequeño convivió con ese ambiente, donde ayudaba a lavar camiones, cambiar llantas y aprender cuestiones básicas de mecánica.

“Mi papá toda la vida fue chófer. Yo crecí también en ese ambiente, entre el camión, lavar los camiones, aprender un poco de la limpieza del motor y cambiar llantas. Mi infancia fue entre los camiones, el futbol y el campo”, recordó.

El exdefensa cementero y de la Selección Mexicana explicó que durante su niñez jugaba futbol, béisbol, trompo, canicas y yoyo. También relató que cuando quemaban los sembradíos de caña antes de las cosechas, las ratas salían hacia las casas y ellos las atrapaban como parte de sus juegos.

Su madre permanecía en casa junto al resto de la familia y se convirtió en una de las figuras más importantes durante el inicio de su carrera futbolística.

Antes de salir de Los Mochis para probar suerte en el futbol profesional, Joel Huiqui sostuvo una conversación con ella que terminó marcando uno de los momentos más importantes de su vida.

“Mi hijo, ¿por qué te llevas todas tus cosas? Si te vas a regresar. Así me dijo mi mamá y yo le respondí que me iba a llevar todo porque ya no iba a regresar. Mi sueño era jugar futbol y quería hacerlo realidad”, relató.

¿Cómo era el ambiente en la familia de Joel Huiqui, DT de Cruz Azul?

El entrenador cementero, quien venció a Efraín Juárez, técnico de Pumas, en la final del Clausura 2026, reconoció que creció dentro de un entorno complicado. Desde pequeño observó problemas relacionados con alcoholismo y conflictos familiares, situaciones que poco a poco provocaron que sintiera que no pertenecía a ese ambiente.

“Yo nunca me sentí parte de ese entorno. Desde niño veía muchas cosas con las que no me identificaba y el futbol se convirtió en una oportunidad para salir de ahí, para buscar algo diferente para mi vida”, confesó.

Joel Huiqui explicó que el futbol terminó convirtiéndose en una oportunidad para alejarse de una realidad que no quería repetir en su vida adulta.

También relató que cuando salió de casa para probar suerte en Rayados de Monterrey, Santos Laguna y posteriormente Cruz Azul, la relación con sus padres comenzó a mejorar gracias a la distancia.

Posteriormente, confesó que en algunos momentos pensó en regresar a Los Mochis porque no veía claro su futuro en la CDMX. “Hubo momentos complicados donde yo pensé en regresarme a la casa de mis papás porque no veía que las cosas estuvieran funcionando. Extrañaba mucho a mi familia y hubo veces donde sí pensé en dejar todo”, recordó.

Joel Huiqui Gran parte de su carrera profesional de Joel Huiqui como futbolista y como entrenador ha sido con Cruz Azul. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cómo comenzó la formación de Joel Huiqui como entrenador y cómo un encuentro en una panadería cambió su carrera?

Después de retirarse como futbolista profesional tras su paso por equipos como Pachuca, Cruz Azul, Monarcas Morelia y Las Vegas Lights FC, Joel Huiqui inició su proceso como entrenador dentro de fuerzas básicas.

El inventor de la ‘Muertinha’ comenzó su formación como entrenador dentro de inferiores de ‘La Máquina’, donde trabajó en categorías inferiores. Posteriormente, dirigió en divisiones inferiores de los Bravos de Ciudad Juárez antes de vivir uno de los momentos que terminó cambiando su carrera lejos de las canchas.

Mientras trabajaba en tercera división en la Ciudad Fronteriza, Joel Huiqui viajó a la CDMX para visitar a su familia. Durante esa visita acudió a una panadería del barrio y ahí ocurrió uno de los momentos que terminó cambiando su carrera como entrenador.

En la panadería, Joel Huiqui se encontró con Antonio Reynoso, vicepresidente de Cruz Azul, quien le preguntó sobre su situación en Ciudad Juárez y posteriormente le ofreció regresar al club para integrarse nuevamente al proyecto de fuerzas básicas.

Aunque el puesto no contemplaba un lugar dentro del primer equipo, Joel Huiqui aceptó de inmediato la oportunidad para volver a Cruz Azul y comenzar nuevamente su camino como entrenador dentro de la institución cementera.

Joel Huiqui volvió a Cruz Azul para integrarse nuevamente a fuerzas básicas y posteriormente formó parte del cuerpo técnico del primer equipo, donde trabajó como auxiliar de Vicente Sánchez, entrenador que conquistó la Concachampions 2025 con ‘La Máquina’.

Posteriormente, también trabajó dentro del cuerpo técnico de Nicolás Larcamón hasta recibir el interinato del primer equipo tras la salida del entrenador argentino, a una semana de finalizar la fase regular del torneo. Apenas siete partidos más tarde consiguió el campeonato del Clausura 2026.