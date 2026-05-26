Campeón de Campeones 2026: ¿Cuándo y dónde se jugará la final entre Cruz Azul y Toluca?

Toluca enfrentará a Cruz Azul como el vigente campeón del Campeón de Campeones. [Fotografía. Cuartoscuros, ChatGPT]

Con la ansiada décima en La Noria de la mano de Joel Huiqui, Cruz Azul consiguió su boleto para disputar el Campeón de Campeones contra Toluca, luego de vencer a Pumas de la UNAM en la final del Clausura 2026.

El encuentro definirá al campeón absoluto de la temporada 2025-2026 del futbol mexicano y marcará uno de los primeros partidos importantes del calendario nacional después de la Copa del Mundo 2026.

El duelo reunirá a dos de los clubes con mayor protagonismo en los últimos años dentro del futbol mexicano gracias a sus constantes apariciones en las fases finales de Liga MX y en las recientes ediciones de la Concacaf Champions Cup.

¿Cuándo y dónde se jugará el Campeón de Campeones 2026?

El Campeón de Campeones 2026 se disputará el próximo sábado 25 de julio en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, inmueble que funge como casa del LA Galaxy de la MLS.

La Liga MX programó el partido para las 18:30 horas, tiempo del centro de México, pocos días después del inicio oficial del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El título se disputa desde hace varios años en Estados Unidos con el objetivo de acercar la liga al público mexicano y latino que reside en territorio estadounidense.

Toluca llega como vigente campeón del trofeo tras vencer al América en la edición pasada, mientras que Cruz Azul ganó por última vez dicho campeonato tras enfrentar a León en 2021.

Campeón de Campeones [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cómo consiguió Toluca su boleto al torneo?

Toluca aseguró su lugar en el Campeón de Campeones 2026 tras convertirse en bicampeón del futbol mexicano luego de conquistar el Apertura 2025 bajo la dirección técnica de Antonio Mohamed.

‘Los Diablos Rojos’ derrotaron a Tigres en la final tras una dramática tanda de penales y consiguieron su título número 12 de Liga MX, con el que igualaron a las Chivas de Guadalajara en cantidad de campeonatos.

Durante la Liguilla, Toluca eliminó a Monterrey en semifinales y contó con actuaciones destacadas de Alexis Vega, uno de los futbolistas más importantes del equipo durante el campeonato.

Toluca Toluca consiguió su boleto al Campeón de Campeones tras ganar su bicampeonato en el Apertura 2025 [Fotografía. Cuartoscuro] (Crisanta Espinosa Aguilar)

Cruz Azul consiguió el otro boleto tras coronarse recientemente como campeón del Clausura 2026. ‘La Máquina’ derrotó a Pumas en la final y alcanzó su décimo campeonato de Liga MX gracias a un gol de Rodolfo Rotondi en los minutos finales del partido disputado en el Estadio Olímpico Universitario.

Los cementeros iniciaron el torneo bajo la dirección de Nicolás Larcamón, pero tras ser eliminados por el LAFC en la Concachampions y después de una racha de varios empates al cierre del campeonato, la directiva decidió remover al técnico argentino previo a la última jornada del Clausura 2026.

Joel Huiqui, quien se encontró con el vicepresidente de Cruz Azul en una panadería, tomó el mando y colocó al equipo en el tercer lugar del campeonato. Ya en la liguilla dejó en el camino al Atlas y a las Chivas, para después consagrar el ansiado título celeste ante Pumas.

Cruz Azul Cruz Azul llegará al Campeón de Campeones como nuevo monarca del futbol mexicano tras vencer a Pumas en la final del Clausura 2026. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Quiénes dominaron las últimas ediciones del Campeón de Campeones?

Toluca llegará al Campeón de Campeones 2026 como el vigente campeón del torneo luego de derrotar al Club América por marcador de 3-1 en la edición de 2025.

Antes del título escarlata, América conquistó automáticamente la edición de 2024 después de ganar el Apertura 2023 y el Clausura 2024. Mientras que Tigres levantó el trofeo en 2023 frente a Pachuca.

Atlas también aparece entre los campeones recientes después de derrotar a Cruz Azul en 2022, mientras que ‘La Máquina’ consiguió el título en 2021 tras imponerse a León.

¿Cuándo regresará la Liga MX tras el Mundial 2026?

La Liga MX volverá oficialmente el próximo 16 de julio con el arranque del torneo Apertura 2026, certamen que comenzará incluso antes de la final de la Copa del Mundo 2026.

El calendario del futbol mexicano sufrió ajustes debido a la realización del Mundial organizado por México, Estados Unidos y Canadá, además de otros compromisos internacionales como la Leagues Cup.

El Campeón de Campeones se disputará apenas unos días después del inicio del nuevo torneo, situación que provocará un calendario apretado tanto para ‘La Máquina’ como para ‘Los Diablos Rojos’.