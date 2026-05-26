¿Calor o lluvia? Este clima se espera en Puebla y Morelos para el miércoles 27 de mayo

Así estará el clima en Puebla y Morelos este miércoles 27 de mayo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que este miércoles 27 de mayo, las regiones de Puebla y Morelos experimentarán un clima con cielo nublado. Una combinación de sistemas atmosféricos, como una vaguada en el Golfo de México y un canal de baja presión, trae condiciones frescas a la zona central del país.

¿Qué temperaturas se esperan en Puebla y Morelos?

En la ciudad de Puebla, se espera una temperatura mínima de 12.0°C y una máxima de 25.0°C. El viento soplará a 5 km/h. La ciudad capital de Puebla registrará cerca de 19.7°C actualmente, con rangos diarios de 12°C a 26°C.

Cuernavaca, en Morelos, presentará un clima ligeramente más cálido, con una mínima de 13.0°C y una máxima de 26.7°C. El viento será de 4 km/h. En Cholula, específicamente en Santa Isabel Cholula y San Andrés Cholula, las temperaturas oscilarán entre 11.3°C y 24.0°C, siendo la zona más fresca.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Habrá lluvias y viento en la región central de México?

El SMN pronostica chubascos y lluvias fuertes con posibles granizadas en varias entidades del centro y sur de México. Aunque Puebla y Morelos tendrán cielo nublado, no se esperan lluvias intensas directamente en estas ciudades, pero sí en otras zonas cercanas del país.

El viento en la ciudad de Puebla será de 5 km/h, mientras que en Cuernavaca alcanzará los 4 km/h. En Cholula, el viento soplará a 6 km/h. Estas velocidades son moderadas y no representan riesgo, manteniendo un ambiente fresco bajo el cielo nublado.

¿Cómo estará el clima en Puebla y Morelos los próximos tres días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:Miércoles 27 de mayo: Máxima de 26°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.Jueves 28 de mayo: Máxima de 23°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 6 km/h.Viernes 29 de mayo: Máxima de 26°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 4 km/h.

Los próximos días mantendrán un patrón similar con temperaturas que variarán entre los 12°C y 26°C. El cielo seguirá predominantemente nublado, con una ligera mejoría a medio nublado hacia el viernes. No se anticipan cambios drásticos en las condiciones climáticas de la región.

¿Qué precauciones tomar ante este clima?

Ante el cielo nublado y temperaturas frescas, se recomienda mantenerse hidratado, aunque el calor no sea extremo. Es importante consultar fuentes oficiales como el SMN y Protección Civil para estar informado sobre cualquier actualización climática.

Para quienes salgan de casa, se sugiere usar ropa ligera pero con la opción de una chamarra o suéter para las mañanas y noches frescas. Aunque no se esperan lluvias fuertes directamente en estas ciudades, un paraguas siempre es una buena idea en esta temporada.

Fuente: CONAGUA.

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