El narco se disputa las calles de Morelos: ¿Qué cárteles tienen presencia en el estado?

FGR revela que 16 cárteles son los que se disputan el control en Morelos (FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO)

La Fiscalía General de la República (FGR) tiene identificadas al menos 16 organizaciones criminales que disputan el control territorial en Morelos, uno de los principales corredores para el tráfico de droga en México.

¿Qué cárteles tienen presencia en Morelos?

En un análisis que incluyó la acusación contra alcaldes y exalcaldes de Morelos, funcionarios y empresarios, la FGR apunta que uno de esos grupos es el Cártel de Sinaloa, que logró cooptar a autoridades de ocho municipios.

Señala que esa organización trabaja en alianza con cuatro grupos: Gente Nueva, La Empresa, La Familia Michoacana y los Beltrán Leyva.

Enlista también al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aliado de los grupos El Señorón o Los Colombianos y La Gente del Serio.

Según la FGR, independientemente operan Los Mayas o Los de Siempre, Los Linos, Los Rojos, Comando Tlahuica, La Unión Tepito, Cártel del Noreste, Cártel del Sur o Sierra del Sur y Guerreros Unidos o Nueva Empresa.

¿Por qué Morelos se convirtió en blanco de los cárteles de la droga?

Estos grupos criminales, advierte, buscan establecer un dominio sobre el mercado de las drogas (producción, trasiego y narcomenudeo), delitos patrimoniales (robo. extorsión y despojo), ambientales (tala ilegal), libertad de las personas (secuestro), y contra la vida (homicidios).

Destaca que su confrontación ha derivado en complejos escenarios de violencia focalizados en las zonas metropolitanas de Cuernavaca, Cuautla y, en menor medida, Jojutla.

“Morelos se constituye como una entidad estratégica para el crimen organizado, al formar parte de las rutas de tráfico de drogas que van del suroeste (Guerrero) al Valle de México (Estado de México y Ciudad de México), particularmente a través de las carreteras federales 95 México-Acapulco, 95D Autopista del Sol y 115 México-Cuautla”, puntualiza el reporte de la Fiscalía General.

En su análisis, la FGR destaca que el Cártel de Sinaloa ha concentrado sus vínculos con autoridades de al menos ocho municipios: Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Tepalcingo, Tlalnepantla, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec y Yecapixtla.

Agrega que Júpiter Araujo Bernard, El Barbas, líder del Cártel de Sinaloa en el oriente de Morelos y una de las personas contra las que logró una órden de aprehensión, cooptó a autoridades de dichos municipios.

Describe a El Barbas como un sujeto originario de Guasave, Sinaloa, enviado en 2023 por el Cártel de Sinaloa a Morelos para establecer una alianza con un sujeto conocido como El Milton, operador de La Unión Tepito en la entidad.

La alianza Sinaloa-Tepito concluyó y, junto con la detención de Rafael ‘N’, El Niño de Oro, el 19 de marzo de 2025, segundo al mando de El Barbas, se dio el surgimiento de La Empresa, brazo del Cártel de Sinaloa.