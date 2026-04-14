Cruz Azul vs. LAFC EN VIVO: ¿A qué hora ver la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions HOY?

Cruz Azul enfrenta a LAFC en el duelo decisivo de cuartos de final. (Foto: Fotoarte El Financiero/ Cuartoscuro/ www.concacaf.com )

El momento de la verdad llegó para Cruz Azul. El vigente campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf se enfrenta a una tarea cuesta arriba tras caer 3-0 en la ida ante Los Ángeles FC, un resultado que lo obliga a aspirar a la perfección si quiere mantenerse con vida en el torneo.

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón fue superado en el primer capítulo de la serie, en un partido donde los angelinos aprovecharon cada espacio para construir una ventaja amplia. Además del golpe en el marcador, La Máquina Celeste no logró anotar como visitante, un factor que puede resultar determinante en caso de empate global.

Ahora, en casa, los celestes están obligados no solo a ganar, sino a hacerlo por un margen considerable y, sobre todo, a evitar conceder goles. La eliminatoria exige una actuación casi perfecta ante un rival que ha mostrado solidez defensiva y contundencia al frente.

EN VIVO Cruz Azul vs. LAFC: ¿A qué hora ver la vuelta de la Concachampions HOY?

El duelo que definirá el futuro de ambos equipos en la Concachampions se disputará este martes, con Cruz Azul como local en territorio poblano, en busca de una remontada histórica.

Fecha : Martes 14 de abril de 2026

: Martes 14 de abril de 2026 Hora : 19:00 horas (tiempo del centro de México)

: 19:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Cuauhtémoc

El encuentro no contará con transmisión en señal abierta en México, ya que los derechos pertenecen a una plataforma de paga. Aun así, podrás seguir todas las actualizaciones a través de El Financiero Deportes.

¿Qué necesita el Cruz Azul para ganar la vuelta de los cuartos de la Concachampions?

El panorama es claro y complicado para Cruz Azul. Tras el 3-0 en contra, los cementeros necesitan ganar por al menos cuatro goles de diferencia para avanzar directamente a semifinales. Un triunfo por tres tantos obligaría a la prórroga, siempre y cuando mantengan su portería en cero.

El problema es mayor si se considera el criterio del gol de visitante: cualquier anotación del LAFC obligaría a los celestes a marcar cinco goles o más. Por ello, la prioridad para el equipo de Larcamón será mantener el orden defensivo y no conceder espacios desde el inicio.

En ataque, Cruz Azul ha tenido dificultades recientes. No anota más de un gol en un partido desde mediados de marzo, lo que incrementa el grado de dificultad de la hazaña. Jugadores como Agustín Palavecino, José Paradela y Gabriel Fernández serán clave para generar peligro y liderar la ofensiva.

Del otro lado, LAFC llega con la ventaja y un planteamiento claro. El equipo de la MLS apostará por un esquema que priorice el orden y el contragolpe, consciente de que los espacios aparecerán conforme avance el partido. Además, presume una de las defensas más sólidas en su liga, lo que refuerza su condición de favorito.

¿Cómo se juega la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions?

La ronda de cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf entra en su momento decisivo con los partidos de vuelta, en una edición marcada por un choque directo entre la Liga MX y la MLS. Por primera vez desde la temporada 2015/16, los cuatro cruces enfrentan a clubes mexicanos contra equipos estadounidenses, con América, Cruz Azul, Tigres UANL y Toluca buscando reafirmar el dominio histórico de México en el torneo.

En una de las series más cerradas, América igualó 0-0 frente a Nashville SC en la ida, por lo que todo se definirá en el duelo de vuelta programado para este 14 de abril a las 21:30 horas.

Tras empatar 0-0 con Nashville en la Concachampions, Club América tuvo un percance de regreso a México. (Foto: Cuartoscuro.com) (Edgar Negrete Lira)

Toluca tomó ventaja tras imponerse 4-2 sobre LA Galaxy en un partido lleno de goles, por lo que llegará con margen al compromiso de vuelta del 15 de abril a las 19:00 horas.

En tanto, Tigres también dio un golpe de autoridad al vencer 2-0 a Seattle Sounders, dejando la serie a su favor antes del segundo capítulo, que se jugará ese mismo día a las 21:30 horas.

Con información de EFE.