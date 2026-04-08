¡Sacan la ‘garra’! Tigres domina a Seattle Sounders y toma ventaja en cuartos de final de la Concachampions

Tigres enfrenta a Seattle en los cuartos de final de la Concachampions 2026. (Fotos: IA Gemini / concacaf.com).

Tigres rugió en el Estadio Universitario de San Nicolás en la Concachampios 2026: el equipo de la UANL sacó ventaja al Seattle Sounders de la MLS en el partido de ida de cuartos de final.

Luego de que LAFC goleó 3-0 a Cruz Azul y Club América empató sin goles ante Nashville, las eliminatorias de la Copa de Campeones Concacaf 2026 continuaron este miércoles: además de Tigres, Toluca FC va contra LA Galaxy también en casa.

¿Cómo quedó Tigres vs. Seattle en cuartos de final de Concachampions 2026?

Los Tigres de la Autónoma de Nuevo León rugen con fuerza en el ‘Volcán’. En un partido completamente dominado por los ‘felinos’, obtuvieron una ventaja de 2-0 ante Seattle Sounders en los cuartos de final de ida de la Copa de Campeones de la Concacaf.

En el primer tiempo, no pudieron sacar ventaja, pese a que obtuvieron un penal que el referente del equipo, Ángel Correa, mandó por encima del arco de Stefan Frei.

El Tigres del argentino Correa, tomó ventaja en inicio de cuartos ante Seattle. (Miguel Sierra/EFE)

En el segundo tiempo, los universitarios hicieron valer su ventaja ante el equipo de Brian Schmetzer. En el 52′, el cubano-mexicano Ozziel Herrera apareció con un soberbio disparo para poner en ventaja a los de Guido Pizarro.

Al 77′, un autogol del defensa estadounidense Jackson Ragen tras un potente cabezazo de Joaquim puso el marcador definitivo en favor del equipo de San Nicolás de los Garza.

Pese a la ventaja que hubiera implicado para Sounders hacer un gol en calidad de visitante, Tigres estuvo más cerca de hacer el tercero que Seattle el descuento.

La vuelta se juega el próximo miércoles —15 de abril— en la cancha del estadio Lumen Field de Seattle.

Tigres y Seattle buscan su segundo título de Concachampions

El enfrentamiento entre Tigres UANL y Seattle Sounders reúne a dos clubes que ya han logrado levantar el trofeo de la Copa de Campeones Concacaf.

El equipo mexicano conquistó el torneo en 2020, mientras que el conjunto estadounidense obtuvo el título en 2022, por lo que ambos intentan sumar un segundo campeonato en la historia del certamen.

Tigres UANL de Ángel Correa, campeón del mundo con Argentina, llega a esta instancia después de superar una eliminatoria complicada en los octavos de final ante FC Cincinnati, serie en la que el uruguayo Rodrigo Aguirre marcó un doblete y Fernando Gorriarán anotó el gol que definió la clasificación en tiempo agregado.

En tanto, Seattle cuenta con jugadores clave como el mediocampista Albert Rusnák, encargado de organizar el ataque del equipo, y el delantero colombiano Jesús Ferreira, uno de los referentes ofensivos del club.

Previo al partido, el entrenador de Tigres, el argentino Guido Pizarro, reconoció que su equipo debe mejorar su regularidad si quiere imponerse al conjunto estadounidense en esta fase del torneo.

“Tenemos que prolongar el buen funcionamiento que por momentos hemos mostrado, esa es la clave, no podemos hacerlo a ratos bien y luego dejarlo de hacer; Seattle tiene un equipo consistente, pero tenemos confianza en nuestra capacidad si somos capaces de ser consistentes”, declaró el técnico.

Tigres es octavo en el Clausura 2026 de la Liga MX y arrastra una racha de tres partidos sin victorias.

“No es el escenario que queremos. Tenemos mucha autocrítica, hay varias áreas de mejora, sabemos que nos ha costado en la liga, pero este es otro torneo y tenemos que cambiar la mentalidad”, explicó Pizarro.

¿Dónde ver la Concachampions 2026 en vivo?

Los partidos de la Copa de Campeones Concacaf 2026 pueden seguirse a través de distintos socios de transmisión televisiva y plataformas digitales que cuentan con los derechos del torneo en cada región.

En México, los encuentros del torneo se transmiten en televisión de paga y streaming. También puedes seguir todas las actualizaciones en El Financiero Deportes.

Para otras regiones del continente, la competencia también puede verse mediante ESPN y Disney+ en Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, además de OneSoccer en Canadá. La Concacaf también ofrece cobertura mediante sus plataformas oficiales digitales, dependiendo de las restricciones territoriales de cada país.